Barcellona-Atletico Madrid da infarto, finisce 4-4: la rabbia di Flick, l’accusa di Simeone

Atletico avanti 2-0 al 6', il Barca rimonta e si porta sul 4-2, ma è ripreso da Sorloth al 93': nel post-gara critiche e carezze di Flick e Simeone

Otto gol, l’ultimo di Sorloth al 93’: Barcellona-Atletico Madrid, semifinale di andata di Copa del Rey, è terminata in parità. Tutto rinviato al 2 aprile, per il ritorno in programma al Wanda Metropolitano. Tra gol, giocate di classe e ribaltoni non sono mancate rabbia e un pizzico di frustrazione dei due allenatori, Flick e Simeone, per i 4 gol subiti.

Barcellona-Atletico Madrid, che spettacolo!

Che spettacolo Barcellona-Atletico Madrid. Otto gol, quattro per parte, cinque solo nel primo tempo: al 6’, l’Atletico era già avanti 2-0, ma non è bastato per vincere la partita. Si deciderà tutto il 6 aprile al Wanda Metropolitano. L’andata della semifinale di Copa del Rey è andata in archivio con un rocambolesco 4-4.

Più di 93 minuti separano la rete di Julian Alvarez dopo 47’’ (l’attaccante avrebbe potuto fare centro una ventina di secondi prima, ma Szczesny ha respinto il suo tiro in corner, dal quale è scaturito il vantaggio dei Colchoneros) da quella di Sorloth al 3’ di recupero. Nel mezzo una serie infinita di giocate applaudite, ma anche di clamorose dormite difensive (altrimenti non si spiegherebbe il 4-4 finale).

Al 6’, l’Atletico è sul 2-0: errore di Kounde, contropiede di Alvarez, palla a Griezmann, che si fa beffe di Balde e batte Szczesny realizzando il suo primo gol in trasferta dopo 17 gare. Partita finita? Macché, qui inizia il bello. Il Barcellona si scuote e in meno di 100 secondi, tra il 19’ e il 21’ del primo tempo pareggia la partita: accorcia Pedri, di piatto, sull’assist di Kounde e Cubarsì insacca il 2-2 di testa inerpicandosi su Barrios per impattare l’angolo di Raphinha. Primo gol da professionista per il 18enne difensore, già alla sua 63 presenza.

La clamorosa rimonta blaugrana

La rimonta blaugrana è completata prima dell’intervallo dopo una doppia occasione sprecata da Ferran Torres: assist di Raphinha (il 16° stagionale) dalla bandierina) e colpo di testa vincente di Inigo Martinez. Nell’occasione proteste dell’Atletico Madrid per un presunto blocco irregolare di Cubarsì su Marcos Llorente, non ravvisato dall’arbitro.

La ripresa si apre con un gol annullato a Sorloth (fuorigioco di Marcos Llorente) e il Barcellona ne ha approfittato per volare sul 4-2: gran giocata di Yamal, dribbling su Reinildo e palla a Lewandowski per un comodo appoggia a porta vuota (33 ° gol in 36 presenze per il bomber polacco). Partita finita? No, neppure stavolta.

L’Atletico Madrid si scuote dal torpore dopo oltre 70’ di impasse, all’84’ accorcia con un destro violento di Marcos Llorente e al 93’ completa l’opera con Sorloth, a segno sul suggerimento di Samu Lino: 2° gol di fila al Barcellona oltre il 90’ per il norvegese, a segno nel match di Liga al 96’.

Il 4-4 non piace nè a Flick nè a Simeone

Nel post-gara Hans-Dieter Flick non ha nascosto la frustrazione per una vittoria sfumata nel finale e per l’inizio shock del Barcellona: “Dobbiamo lavorare su questi aspetti, abbiamo giocato una gran partita, ma loro c’hanno segnato 4 gol. Questo è troppo. Abbiamo difeso bene per 75’ e poi abbiamo fallito, subendo il 4° gol in modo incredibile. Ne riparleremo. E’ altrettanto importante il modo in cui giochiamo, credo che alla gente piaccia. La squadra, considerando la sua giovane età, ha di fiducia in sé stessa. Soddisfatto? Sì, del 95% delle cose”.

Flick recrimina, Simeone fa lo stesso. Il 4-4 non fa felice il tecnico dell’Atletico Madrid, che puntualizza: “Abbiamo iniziato bene, ma sul 2-0 ho pensato ‘non essere così felice perché non sarà così facile’. Il loro primo gol ci ha fatto perdere la testa. Non abbiamo difeso bene sugli angoli. Sotto 4-2 mi sono detto ‘stiamo passando un brutto periodo’, ma i cambiamenti hanno restituito alla squadra freschezza e coraggio negli ultimi metri per attaccare con più giocatori. I ragazzi hanno dimostrato uno spirito competitivo che adoro, i nostri tifosi saranno contenti. Però mi ha dato fastidio subire due gol da calcio piazzato. Un’altra rete nel recupero? La squadra cerca fino alla fine di creare queste situazioni”.