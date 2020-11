Barcellona, Griezmann chiede aiuto a tutti

Quando nell’estate del 2019 il Barcellona ha annunciato l’acquisto di Griezmann, sono stati in molti a parlare di un colpo straordinario.

Il primo anno e mezzo al Barça di Griezmann in realtà non è stato però all’altezza delle aspettative. Il francese, Campione del Mondo nel 2018, non solo non è riuscito a garantire i gol che da lui tutti si attendevano, ma solo di rado è riuscito a mettere in mostra le sue qualità.

Per tale motivo, Griezmann è finito spesso nel mirino della critica. L’attaccante ha deciso di rispondere, attraverso Universo Valdano: “In un anno e mezzo ho avuto tre allenatori, ognuno con uno stile diverso, e c’è stata anche una pandemia di mezzo a rendere più difficile il mio adattamento”.

Il campione transalpino sembra non poterne più delle tante critiche ricevute: “Fin dal giorno della mia presentazione ho detto che volevo parlare sul campo, ma è arrivato il momento di mettere le cose al loro posto. Ho sopportato molto da quando sono qui. Accetto le critiche perché non è il miglior Griezmann quello che si sta vedendo, ma io ho bisogno dell’aiuto di tutto. Dato che non parlo, sono un bersaglio facile per tutti”. Una battuta anche sui suoi capelli: “Tengo i capelli lunghi anche se mi chiedono di tagliarli. I miei figli e mia moglie vogliono che li tenga così”.

OMNISPORT | 24-11-2020 09:34