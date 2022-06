Barcellona, Kluivert spinge affinché De Jong rimanga in Spagna

28-06-2022 21:29

Patrick Kluivert spera che il Barcellona trattenga il suo connazionale Frenkie de Jong, nonostante l’interesse del Manchester United.

Nonostante le sue intenzioni di rimanere in Spagna, si dice che De Jong sia vicino al ricongiungimento con Erik ten Hag – suo ex tecnico all’Ajax – con il Barcellona che sta provando a difendersi di fronte all’offerta dei Red Devils.

Il 25enne ha faticato a trovare il ruolo più adatto a lui da quando è arrivato al Camp Nou nel 2019, con Sergio Busquets che continua a essere il centrocampista con più presenze del Barcellona.

Kluivert è convinto che De Jong sarebbe perfetto nel ruolo di Busquets, ma sembra difficile sostituire il veterano, e nonostante i recenti problemi finanziari del Barcellona, Laporta dovrebbe cercare di tenerlo

“Spero che lo tengano”, ha detto Kluivert a Cadena Ser. “Se lo vendessero è chiaro che il club riceverebbe molti soldi, ma la stagione è lunga e Frenkie non è un giocatore qualsiasi. Io non lo venderei.

“C’è Busquets, che ha avuto un anno impressionante ed è difficile toglierlo, ma Frenkie può giocare in varie posizioni. Per me il ruolo migliore per lui è il 6, ma Busi c’è”.

Il 45enne ha segnato 91 volte in 192 presenze in Liga con il Barcellona, e ora rimane un ambasciatore del club, col figlio Shane che gioca nelle giovanili.

