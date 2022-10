Bari: Cheddira allontana la Nazionale azzurra

03-10-2022 11:40

Vola il Bari, primo in classifica e ancora unica squadra del campionato a non aver perso una partita.

Il 6-2 di sabato rifilato al Brescia è la prova lampante che i “Galletti” stiano attraversando un periodo di forma strepitoso. Protagonista di questo inizio di stagione a vele spiegate è Walid Cheddira, autore di una preziosa doppietta contro i lombardi.

L’attaccante nativo di Loreto, è di origine marocchina e ha parlato ai microfoni di RadioBari del proprio momento di forma: “Io mi comporto come sempre, continuo a lavorare ed allenarmi duramente per cercare di migliorare. In me non è cambiato niente. Scendere in campo con il Marocco è stato un grande onore, il sogno di ogni bambino è quello di giocare con la propria Nazionale. Io ancora convocabile con l’Italia? Le scelte ormai sono state fatte, sarebbe molto brutto cambiare”.