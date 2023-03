Bari, Di Cesare: "Il Benevento resta temibile"

Il difensore dei Galletti: "Hanno giocatori importanti che hanno anche fatto la Serie A".

30-03-2023 22:03

Il difensore del Bari Valerio Di Cesare ha parlato ai microfoni di RadioBari in vista del match di B contro il Benevento: “Sabato sarà una partita difficilissima contro un avversario in difficoltà, ma temibile. Hanno giocatori importanti che hanno anche fatto la Serie A. Loro cercheranno di vincere perché hanno bisogno di punti ma a noi non interessa, anche noi dobbiamo fare risultato e giocheremo al 100%”.

“Noi ci stiamo giocando qualcosa d’importante. Al San Nicola dobbiamo fare meglio. Non riesco ancora a comprendere perché c’è questa differenza tra casa e fuori, comunque stiamo facendo qualcosa di straordinario. Siamo quarti in classifica nonostante partissimo con altri obiettivi”.