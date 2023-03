Ancora il difensore del Bari: “Abbiamo lavorato bene, ognuno - a prescindere dalla situazione contrattuale - deve fare il massimo”

29-03-2023 00:03

Ai microfoni di Radio Bari Raffaele Pucino – difensore biancorosso – ha commentato il momento della squadra.

Raffaele Pucino: ”La settimana di sosta può averci aiutato. Abbiamo messo benzina delle gambe e ci siamo rilassati a livello mentale. Abbiamo lavorato bene, con motivazione e cattiveria, vogliamo riprendere i punti lasciati a Terni. Vogliamo continuare a essere la stessa squadra che fece il colpaccio in Coppa Italia a Verona. Le prossime partite importanti per il nostro futuro e quello del Bari”.

Un commento anche sulla prossima gara, contro il Benevento: ”Ha individualità importanti e non meriterebbe quella posizione. Se è così in basso in classifica, qualcosa gli manca e dobbiamo sfruttarlo. Loro avranno voglia di salvarsi, noi vogliamo raggiungere un sogno”.

In conclusione il tema del rinnovo: ”La società sa benissimo come mi trovo a Bari e la mia volontà. Ora però ci sono obiettivi di squadra e, a prescindere dalla situazione contrattuale, ognuno deve fare il massimo. Spero con tutto il cuore che si possa continuare insieme”.