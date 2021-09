Baroni non dimentica: "A Benevento partita speciale"

Toccherà a Benevento e Lecce aprire il programma della terza giornata di Serie B con l’anticipo del venerdì sera in programma al “Vigorito”.

Di fronte si troveranno due delle squadre più ambiziose del campionato, ma reduci da una partenza non esaltante: una vittoria ed una sconfitta per i sanniti, un ko ed un pareggio per i salentini.

Sarà una partita particolare per Marco Baroni, oggi sulla panchina del Lecce, ma con un passato importante alla guida del Benevento, club con il quale il tecnico fiorentino ha conquistato la promozione in A nel 2017 salvo venire esonerato nel campionato successivo dopo aver perso le prime nove partite di campionato.

“Mi fa sempre tanto piacere tornare a Benevento, una piazza per la quale conservo grande affetto – le parole di Baroni riportate da ‘calciolecce.it’ – I ricordi sono meravigliosi. Ci sono state anche situazioni dolenti, ma queste fanno parte del calcio e non cancellano tutto il resto”.

Poi, sulla partita: “Sarà una garaa diversa rispetto al Como, avversario difficile da affrontare perché ti dà la gestione della palla chiudendo però gli spazi. Noi non abbiamo ancora questa capacità di sfruttare i vantaggi che dà quel tipo di partite. Domani avremo spazi perché entrambe le squadre giocheranno a viso aperto”.

Baroni ha anticipato lapresenza in campo di numerosi nuovi acquisti: “Di Mariano e Gargiulo grande probabilità di giocare. Barreca e Calabresi? Il grande entusiasmo con cui sono arrivati ha permesso loro di bruciare le tappe”.

OMNISPORT | 09-09-2021 16:49