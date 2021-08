Barzagli entra nel club Italia: ruolo da assistente tecnico delle Nazionali Giovanili

Dopo l’annuncio ufficiale circa il suo ingresso a DAZN, non finiscono le novità in casa Andrea Barzagli. L’ex difensore della Juventus è entrato a far parte del Club Italia dove ricoprirà il ruolo di assistente tecnico delle Nazionali Giovanili spaziando dalla Under 20 alla Under 15.

La FIGC, attraverso un comunicato, ha dato formalmente il benvenuto al centrale toscano campione del mondo nel 2006:

“Dopo Daniele De Rossi, un altro Campione del Mondo entra a far parte del Club Italia. E’ l’ex difensore azzurro Andrea Barzagli, che nella prossima stagione sarà assistente tecnico delle Nazionali Giovanili maschili spaziando dall’Under 20 all’Under 15”.

Per Barzagli si tratta di un ritorno nel giro Azzurro in una veste totalmente inedita. Da calciatore, il classe 1981 ha indossato 73 volte la casacca dell’Italia vincendo appunto un Mondiale e disputando – da titolare – la finale di Euro 2012 poi persa contro la Spagna.

Ad attenderlo c’è una nuova missione a tinte tricolore: lavorare e far crescere le nuove leve del calcio nostrano.

OMNISPORT | 02-08-2021 17:16