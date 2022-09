Basaksehir, Okaka: "Fiorentina non parte favorita"

13-09-2022 14:02

La Fiorentina non sta attraversando un periodo di forma e di risultati particolarmente positivo. Dopo aver vinto rocambolescamente all’ultimo minuto la prima partita di campionato contro la Cremonese, i viola hanno trovato difficoltà sia in Serie A che in Conference League. Nel massimo campionato italiano, come detto, dopo il successo all’esordio, sono arrivati tre pareggi e due sconfitte, l’ultima nel derby contro il Bologna.

In Conference la prima partita non è stata esaltante: 1-1 in casa contro il Riga e adesso, giovedì si vola in Turchia per la seconda giornata che vede i viola affrontare il Basaksehir.

Proprio Stefano Okaka, attaccante dell’Istanbul Basaksehir e vecchia conoscenza della serie A, a pochi giorni dalla sfida contro la Fiorentina ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport: “Ogni partita è a sé. Sarà un piacere affrontare i viola ma non penso che partano favoriti. Come dicevo, il calcio è cambiato: adesso non è più scontato nemmeno battere il Riga. Se non spingi, in Europa fai fatica”.