Basket Eurolega, Alba Berlino-Virtus Bologna: il pericolo maggiore per i ragazzi di Banchi è la stanchezza

Prima trasferta dell'anno per la Virtus, che in casa dell'Alba degli italiani Procida e Spagnolo cerca altri punti pesanti per rafforzare il secondo posto.

05-01-2024 10:35

Giornalista sportivo a tutto campo, in grado di maneggiare con cura tante discipline e coglierne gli aspetti più rilevanti. Vent'anni d'esperienza sul campo non hanno spento la fiamma della curiosità, né la voglia di conoscere ed esplorare l'universo sconfinato dello sport

Da un esame di tedesco a un altro. Da un altro canestro clutch di Iffe Lundberg a una serata che la Virtus Bologna confida possa rivelarsi un po più “tranquilla” in casa di quell’Alba Berlino che ormai gioca solo per mettere esperienza nella testa e nel motore, dal momento che pensare di accedere alla seconda fase di Eurolega è una chimera. La gara però presenta più di una spina per Bologna, che sa di avere tutto da perdere.

La stanchezza è la prima nemica della Virtus

Soprattutto, la Virtus ha bisogno di riprendere fiato. Saranno passate appena 44 ore al momento della palla a due da quando Lundberg ha fatto la festa al Bayern, infilando la tredicesima vittoria su 18 gare stagionali in Europa. Recuperare mentalmente e fisicamente dopo uno sforzo tanto esoso è la prima preoccupazione di Luca Banchi, che prima di partire per Berlino ha messo in guardia i suoi ragazzi dai rischi che potrebbero correre alla Mercedes-Benz Arena.

“L’Alba Berlino è una squadra fresca, atletica e talentuosa che, soprattutto nelle gare casalinghe, riesce ad esaltare il suo stile. Incontrarli a così breve tempo di distanza, da una gara impegnativa e logorante come è stata quella contro il Bayern, renderà certamente più arduo il nostro compito, ma attingeremo dal nostro roster le risorse necessarie per giocare una partita attenta, focalizzandoci su obiettivi offensivi e difensivi, in grado di consentirci un’altra prestazione che renda orgogliosi i nostri sostenitori”.

Infermeria sempre piuttosto affollata

Il problema maggiore per Banchi è rappresentato dal fatto che l’infermeria non rilascerà munizioni rispetto alla gara con il Bayern. Sempre out Mickey, Cacok e Dobric, ma qualche minuto in più da spendere sul parquet per gli ultimi due arrivati, vale a dire Lomazs e Zizic. Quest’ultimo, presentato dopo aver debuttato nella serata di mercoledì, ha avuto parole di elogio per il pubblico della Segafredo Arena, ribadendo la volontà di essere sbarcato a Bologna con l’obiettivo di provare a vincere ogni competizione da qui a fine stagione, senza porsi limiti.

L’Alba di Procida e Spagnolo non ha molte pretese

Quanto all’Alba, la stagione della banda che ospita i due giovani italiani già selezionati all’ultimo draft NBA (Gabriele Procida e Matteo Spagnolo) ha regalato ben poche soddisfazioni. La penultima piazza occupata in classifica, con appena 3 gare vinte sulle 18 disputate, rende l’idea delle difficoltà incontrate lungo il cammino dal roster berlinese. E la vittoria a sorpresa dell’Asvel di Pozzecco contro lo Zalgiris di Trinchieri nella gara giocata giovedì sera ha finito per consentire ai francesi di agganciare proprio l’Alba in fondo alla classifica. Berlino ormai gioca più per l’onore che per altri obiettivi di classifica, ma questa per la Virtus ha tutta l’aria di essere una trappola. Palla a due alle 19, diretta Sky e Dazn.