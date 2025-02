Basket, Final Eight Coppa Italia: Milano la vince con la difesa, Brescia ko. In campo Trento-Trieste

Milano è la prima finalista di Coppa Italia: supera 74-69 Brescia, che nel quarto periodo fatica tantissimo in attacco. In campo Trento-Trieste

Fa la voce grossa Milano, e non c’è nulla di cui sorprendersi: l’Olimpia batte in volata Brescia ed è la prima finalista della Frecciarossa Final Eight Coppa Italia 2025, aspettando l’esito della sfida tra Trento e Trieste (all’intervallo avanti la Dolomiti Energia di 5 punti). Milano si porta a casa una semifinale “sporca” (nel senso buono della parola) contro Brescia, che paga la serataccia al tiro di Amedeo Della Valle (0/10, i suoi 4 punti arrivano tutti dalla lunetta) ma che fino a pochi minuti dal termine era assolutamente in grado di poter mettere la freccia in qualsiasi momento. Sfuma così per la Leonessa il sogno di ripetere l’exploit del 2023.

Shields non si ferma più: Brescia si perde nel finale

Ettore Messina, insomma, la spunta sull’allievo Peppe Poeta. Che pure non ha molto da rimproverarsi: la Germani ha tenuto botta con tutte le armi di cui disponeva, pagando dazio soltanto a un po’ di stanchezza nelle battute finali, con Milano capace di chiudere ogni spiffero nel pitturato e di costringere l’attacco bresciano a tante forzature (appena due punti negli nei 5′ iniziali del quarto periodo: la difesa, valore aggiunto).

Messina ringrazia soprattutto Shavon Shields, che se continuano ad andare così le cose sarà inevitabilmente l’MVP della final eight di Torino: 19 punti per la guardia dell’EA7, ma un supporto importante arriva come prevedibile anche da Nikola Mirotic, che seppur ancora non al massimo della condizione di punti ne infila 14 e nel finale riesce a far sentire la sua presenza sul parquet. Brescia ottiene tanto da Ndour (20 punti), ma manca nel momento che decide la partita: entrata nel quarto periodo avanti di una lunghezza, incassa un parziale di 6-0 (tripla di Tonut, gioco da tre punti di Shields) e poi non riesce più a trovare spunti offensivi, finendo a -13 quando Ricci infila la tripla del 67-54.

A quel punto l’Olimpia deve solo provare a rallentare il gioco e controllare, sebbene Ndour non abbia affatto finito il lavoro, riportando a meno di due possessi pieni di distanza la Leonessa (70-65). Ci pensano però Shields e Bolmaro (dalla lunetta) a tenere a distanza la Germani. Messina domani punterà a centrare la “stella” personale, cioè la decima Coppa Italia da allenatore, mentre per Milano in caso di vittoria sarebbe la nona, buona per staccare la Virtus nella classifica all time delle squadre più titolate.