Basket Nba, Opening night 24 ottobre: Nuggets-Lakers. Christmas Day: Celtics a casa Lebron

Definite le gare di apertura e quelle di Natale: stagione Nba al via con cinque partite, Il 25 dicembre solito programma fitto con le migliori franchigie sul parquet

12-08-2023 21:35

La conferma ufficiale deve ancora arrivare, ma anche in America le “talpe” ormai hanno la loro autorevolezza. Specie nel magico e dorato mondo NBA, dove certi giornalisti (anzi, insider per dirla alla maniera USA) riescono ad arrivare sulle notizie prima di quanto possano fare le fonti ufficiali.

Così da qualche ora si conoscono già le partite in programma nell’opening night, cioè nella serata d’apertura della regular season, e soprattutto le 5 sfide natalizie, che storicamente riguardano le franchigie con maggiore seguito o in generale quelle che in quel preciso momento storico riescono a tenere più persone incollate davanti al televisore anche nel giorno in cui si festeggia la venuta di Nostro Signore.

Opening night con cinque partite

Cinque gare rigorosamente da seguire in fila, una dietro l’altra, come le portate del pranzo di Natale.

Anche in Europa, benché il fuso orario fa in modo che la prima palla a due venga alzata quando è l’ora dell’aperitivo (ammesso che qualcuno abbia ancora posto nello stomaco dopo le “fatiche” del pranzo), il Christmas Day NBA è una sorta di dogma al quale nessun appassionato vuol rinunciare.

E visto il programma dato alle stampe, probabilmente non farà eccezione il prossimo 25 dicembre.

Si comincia il 24 ottobre

Due mesi prima però, quando il 24 ottobre ripartirà la giostra NBA (quest’anno una settimana più tardi rispetto alle ultime stagioni, per consentire ai giocatori di recuperare dopo le fatiche del mondiale FIBA), ci sarà comunque un antipasto da leccarsi i baffi.

Perché i Denver Nuggets, che come impone la tradizione giocheranno nell’opening night ricevendo prima della gara gli anelli conquistati grazie al successo nelle Finals di giugno, riceveranno a casa loro nientemeno che i Los Angeles Lakers, battuti senza pietà con un clamoroso sweep nelle Western Conference Finals di fine maggio.

Sarà un’occasione ghiotta per i losangelini per cercare subito una rivincita, o anche per mettere in chiaro le cose, dal momento che loro quest’anno puntano ad andare all in per riportare il titolo in California dopo quello vinto nella “bolla” di Orlando nel 2020.

Golden State riceve i Phoenix Suns

Quella stessa sera però occhio a un’altra sfida mica da ridere sulla costa Ovest: i Golden State Warriors riceveranno i Phoenix Suns nel giorno in cui Chris Paul debutterà in maglia Warriors proprio contro quella che fino a poche settimane fa era la sua ex squadra.

E sarà anche la prima volta in cui Durant tornerà da avversario nella baia (finora, avendo giocato prevalentemente a Est, non c’era mai stata occasione di ritrovarsi): se volevate spunti per perdere qualche ora di sonno, beh, qui ce ne sono a iosa.

Natale col botto

Due mesi dopo, appunto, sarà già Natale e come al solito l’NBA ha deciso di fare le cose in grande. Certe squadre nel Christmas Day non possono mancare. I New York Knicks sono una di queste, e alle 12 locali (le 18 italiane) riceveranno i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo, che da qualche ora ha dovuto rinunciare a partecipare al mondiale perché il ginocchio operato a inizio luglio non è guarito in tempo (in Grecia è praticamente lutto nazionale).

Intorno alle 20,30 europee va in scena una sorta di “classica” del recente passato: Sixers-Heat si sono incontrati spesso ai play-off nelle ultime stagioni, ma in questo caso è difficile sapere chi ci sarà a roster perché le porte sono assai girevoli tra Embiid e Harden che pensano di lasciare Phila e Lillard che sogna di sbarcare in Florida (e qualcuno a quel punto dovrà fargli posto).

I Celtics a Los Angeles

A quel punto però l’attenzione di molti potrebbe spostarsi direttamente a Los Angeles, dove i Lakers riceveranno i Boston Celtics nella sfida per antonomasia della galassia NBA.

Quella che solo due mesi e mezzo fa avrebbe potuto essere la serie che avrebbe messo in palio l’anello (entrambe si sono fermate nelle finali di conference), quella che esercita un fascino unico e che è destinata a non tradire le attese, con LeBron e Davis da una parte e Tatum e Brown dall’altra pronti a rinverdire i fasti di Magic e Bird, o di Bryant e Garnett.

Incroci di valore

Le ultime due sfide natalizie, che in Italia cominceranno dopo la mezzanotte, avranno a loro volta un po’ di pepe nella coda. Phoenix-Dallas fino a due anni fa era una partita normalissima, ma da quando Booker e Doncic se ne sono dette di tutti i colori è diventata una gara sentita e molto attesa anche a livello mediatico.

Anche perché i roster restano di prim’ordine (Durant e Irving si ritrovano da avversari dopo la fine della combo a Brooklyn) e le scintille sembrano destinate a manifestarsi.

L’ultima sfida, beh, non necessita di troppe presentazione: i Nuggets campioni in carica con Jokic e Murray a illuminare la via contro i Warriors di Curry e Thompson, che sognano un ultimo giro di giostra prima di arrendersi allo scorrere del tempo.

A conti fatti ogni anno le facce natalizie dell’NBA sono sempre le stesse, magari solo con maglie diverse addosso: danno l’idea della festa, perché sono volti familiari senza i quali quasi non ci sarebbe quel clima di celebrazione che il Natale impone. E per chi ama la pallacanestro, non potrebbe esserci regalo migliore.