Basket, Petrucci fa i primi bilanci sugli azzurri

Gianni Petrucci ha subito parlato dopo l’eliminazione dell’Italia di Meo Sacchetti ai quarti di Finale. Gli azzurri sono usciti sconfitti dal match contro la Francia ma in generale poche sono le critiche che si possono muovere al gruppo dell’Italia.

“Ringrazio i ragazzi uno ad uno, il coach Sacchetti e tutto lo staff per un risultato che mancava da tantissimi anni. Ovviamente non lo consideriamo un punto di arrivo ma una tappa intermedia. Avremmo voluto proseguire questo straordinario cammino battendo la Francia ma non è stato possibile. Complimenti a loro, hanno meritato. Siamo contenti che l’Italia sia tornata ai livelli che le competono e dopo un meritato riposo per tutti torneremo al lavoro per capitalizzare quanto raccolto questa estate ed aumentare ancora la diffusione del basket nel nostro Paese. Belle le parole di Nicolò Melli che ha detto di non veder l’ora di tornare a vestire la Maglia della Nazionale la prossima estate per confermarsi con questo gruppo. Dichiarazioni degne di un grande Capitano”.

OMNISPORT | 03-08-2021 14:36