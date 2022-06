Bastianini: fine settimana difficile per il romagnolo

27-06-2022 11:27

Un altro weekend non certo esaltante e ne tanto meno facile per Enea Bastianini.

Al termine del Gran Premio d’Olanda, 11ma tappa del Motomondiale 2022, il pilota romagnolo è transito in undicesima posizione sotto la bandiera a scacchi a fine gara. Il centauro di Gresini ha commentato ai media come riporta ‘Speedweek.com’: “Week-end un po’ da dimenticare, è stata una gara difficile, con molti alti e bassi. Non abbiamo mai trovato la giusta consistenza, peccato. Nel warm-up mattutino mi sentivo bene, ma in gara c’era qualcosa che non mi permetteva di esprimermi al meglio. Ovviamente oggi non sono contento del piazzamento, il distacco da Pecco non era troppo grande”.

Il campione del mondo della Moto2 ha concluso affermando: “Ho sofferto nelle ultime tre gare, ero nelle retrovie e questo non fa bene alle mie energie. Ripeterei la gara di oggi montando delle gomme diverse, ma ora abbiamo una lunga pausa estiva per pensare e ricaricarci. A Silverstone sono certo che saremo più competitivi”.