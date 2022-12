“Io e Pecco rivali? Per ora ci ridiamo sopra”.

Così Enea Bastianini da Rimini, neoacquisto del team Ducati, lo stesso del campione del mondo in carica Francesco Bagnaia da Torino. Tutto questo in vista del MotoGP 2023 e di una stagione che si preannuncia davvero scoppiettante, già all’interno del box rosso. E tutta a tinte tricolori.

L’ex pilota del team Gresini ha argomentato nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport:

“La rivalità ci sarà, è giusto, ma siamo due persone molto tranquille, non vedo problemi tra noi. A Valencia abbiamo parlato un po’, scambiandoci le prime opinioni. Ma abbiamo solo fatto un test insieme, le informazioni non erano ancora tante ed eravamo stanchi. Ai prossimi test capiremo meglio come collaborare”.