28-12-2022 21:30

Il 2022 ha visto la Ducati tornare sul tetto del mondo delle due ruote. A 15 anni di distanza dal campionato vinto da Casey Stoner, la Rossa di Borgo Panigale ha trionfato per la seconda volta in MotoGP. In quest’occasione però con un pilota italiano, Pecco Bagnaia. E ora potrebbe anche non essere un caso isolato, bensì l’apertura di un bel ciclo vincente.

Il pensiero di Lorenzo sulla Ducati

La stagione trionfale è stata impreziosita anche dal titolo mondiale vinto dalla Ducati in Superbike con Alvaro Bautista. E il campionato portato a casa da Bagnaia potrebbe essere solo il primo di una lunga serie, come pensa Jorge Lorenzo. Il cinque volte campione del mondo è stato infatti abbastanza chiaro sul futuro della Ducati in un’intervista a Dazn Spagna.

Il maiorchino, ex pilota delle due ruote, è infatti convinto di una cosa: “Vedo il futuro piuttosto rosso nelle prossime stagioni, soprattutto con Gigi Dall’Igna. Se rimarrà in Ducati, credo che avranno la moto migliore per molti dei prossimi anni”. Per Lorenzo tutto dipenderà dunque dalla permanenza del direttore tecnico, con cui ha lavorato in Aprilia e proprio in Ducati.

I piani futuri della Ducati

All’orizzonte non pare proprio esserci alcun cambio al vertice in casa Ducati, con Dall’Igna, Davide Tardozzi e Paolo Ciabatti che non vedevano l’ora di raccogliere i frutti per il tanto lavoro fatto negli ultimi anni. Con Bagnaia fresco campione del mondo e con l’arrivo nel team ufficiale di Enea Bastianini, la Rossa di Borgo Panigale farà di tutto per imporsi ancora nel 2023.

Molto dipenderà dalla performance della moto e se sarà ancora la più veloce, come dichiarato dallo stesso Lorenzo. E poi sarà molto importante capire il valore delle squadre avversarie della Ducati, come la Yamaha con il vicecampione iridato Fabio Quartararo e come per esempio la Honda dell’otto volte campione del mondo Marc Marquez.

Le parole di Lorenzo su Marquez

Nell’intervista a Dazn Spagna, Lorenzo ha parlato così della situazione legata a Marquez: “Marc vuole continuare a vincere campionati del mondo e adesso con la Honda non può. Poi arriverà anche un momento in cui dovrà scegliere tra vincere il titolo iridato o fare soldi, anche se non credo che la Honda continuerà a offrirgli lo stesso contratto“.

Lorenzo pensa che Marquez sia in grado di vincere, ma non con questa Honda: “È chiaro che se Marc sta bene e trova un certo livello di fiducia o una buona chimica con la moto, può smontare i piani della Ducati, perché è un ragazzo molto imprevedibile, può fare cose in momenti che non ti aspetti. È un pezzo che non puoi mettere in un posto perché sarà sempre in movimento”.