Marc Marquez, dopo una stagione sottotono, nella prossima annata sportiva vuole tornare ad essere protagonista per insidiare il nostro Francesco Bagnaia (campione in carica) nella lotta al titolo iridato nel Motomondiale della prossima stagione.

Il pilota spagnolo della Honda è stato intervistato nel corso del programma televisivo “El Novato”. Marquez ha ripercorso lo scontro con Valentino Rossi del 2015 ed ha confermato come i rapporti con il pluricampione italiano non siano più ripresi dall’epoca:

“Mi piace la rivalità, ti fa crescere. Non riesco ad allenarmi da solo. Nel paddock non ho amici. Quando lotti per il titolo con un altro pilota, non c’è nulla di personale, ma esiste la tensione: l’ho avuta con Lorenzo e Pedrosa. Con Rossi, però, ho avuto il rapporto peggiore: è stato come un divorzio, potete ascoltare la mia versione o la sua, ma poi è successo quello che è successo e tutto è esploso”.