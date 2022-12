27-12-2022 10:00

Il 2022 che va a concludersi è stato per la Ducati un anno eccezionale, ricco di emozioni che hanno portato la scuderia di Borgo Panigale a conquistare il titolo iridato di MotoGP, sia nella classifica piloti (con Pecco Bagnaia), sia nella classifica costruttori.

MotoGP, bilancio 2022 Ducati: Vittoria del titolo iridato con Bagnaia

Il 2022 sarà ricordato a lungo per la vittoria nel mondiale piloti di Pecco Bagnaia, coronato con la gara di Valencia. Quella di Bagnaia, stando alle statistiche, è la miglior rimonta nella storia del Motomondiale. Il pilota della Ducati ha recuperato ben 91 punti da metà campionato in poi, compiendo un vero e proprio miracolo sportivo con la conquista di quattro gare di fila, prima della caduta del Sachsenring che avrebbe rimesso tutto in discussione, salvo poi riprendere il ruolino positivo dalla gara inglese di Silverstone, sino a concludere la vittoria del titolo con 17 punti in più del francese Quartararo (265 per l’italiano, 248 per il francese).

MotoGP, bilancio 2022 Ducati: terzo mondiale costruttori consecutivo

Oltre alla vittoria del titolo piloti, nel 2022 la scuderia di Borgo Panigale incamera agevolmente il terzo titolo costruttori consecutivo e quarto totale, conquistato matematicamente il 18 settembre, con cinque gare di anticipo sulla fine del campionato, al Gran Premio d’Aragona, con un totale di 454 punti complessivi. La vittoria della controparte “piloti” e “costruttori” non accadeva da ben cinquant’anni (con l’accoppiata Giacomo Agostini-MV Agusta). La vittoria iridata della classe regina è ritornata in Italia con Bagnaia dopo quindici anni dall’ultima volta.

MotoGP, gli obiettivi di Ducati per il 2023

Ma quali saranno gli obiettivi per il 2023? In casa Borgo Panigale è presto detto: riconfermarsi in entrambe le classi (piloti e costruttori) e, magari, andare alla caccia di altri record. E l’arrivo di Enea Bastianini nella casa emiliana contribuisce a rinnovare le ambizioni di vittoria della scuderia, nonchè avvicinare altri appassionati alle gesta dei piloti in rosso grazie al ritrovato entusiasmo dopo la vittoria di Bagnaia