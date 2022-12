16-12-2022 21:30

La Ducati sta ancora celebrando il successo della stagione 2022, col campionato del mondo MotoGP andato a Pecco Bagnaia e il campionato Superbike vinto da Alvaro Bautista.

Nella serata di ieri è andata in scena “Campioni in Piazza”, in Piazza Maggiore a Bologna, nel corso della quale si è festeggiato e si è celebrato la casa di Borgo Panigale assieme a una folla enorme di tifosi presenti nonostante il freddo.

Proprio Bagnaia, acclamato da tutti i presenti, ha anche risposto alle velate accuse di Marc Marquez sulla sua vittoria in questa stagione. Stando al Carboncino, il merito del titolo mondiale sarebbe principalmente di Ducati e non di Bagnaia.

Nel frattempo Enea Bastianini, che da quest’anno correrà con la Ducati Factory, punta molto in alto per il 2023, consapevole di avere una grande occasione.

Campioni in Piazza, un successo a Bologna per Bagnaia e Bautista

In una Piazza Maggiore sotto la pioggia, la Ducati ha deciso di celebrare il successo di Bagnaia e Bautista, vincitori rispettivamente in MotoGP e Superbike.

Il piemontese è stato il più acclamato dalla gente per aver riportato il titolo mondiale a Borgo Panigale 15 anni dopo la vittoria di Stoner nel 2007. Lo staff della Ducati al completo in passerella (tra i quali Claudio Domenicali, Pecco Bagnaia, Davide Tardozzi, Enea Bastianini, Paolo Ciabatti, Gigi Dall’Igna, Michele Pirro e Davide Barana): per la casa emiliana il 2022 ha segnato un’affermazione senza precedenti, con la vittoria nella medesima stagione del titolo piloti, costruttori e squadre in entrambi i principali campionati motociclistici mondiali: MotoGP e Superbike.

Barbara Pedrotti ha condotto l’intervista sul palco all’AD Ducati Claudio Domenicali e ai rappresentanti delle istituzioni territoriali, nelle figure del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e del Sindaco di Bologna Matteo Lepore.

Protagonisti della serata anche DJ Fresco, il comico romagnolo Giuseppe Giacobazzi, il chitarrista Federico Poggipollini e la voce fuori campo del celebre doppiatore Luca Ward.

Bagnaia risponde a Marquez: “Ha già iniziato i suoi giochetti mentali”

Mancano più di tre mesi all’inizio della nuova stagione MotoGP, ma gli animi si stanno già scaldando come non mai. In questo periodo ci ha pensato Marc Marquez ad alzare la tensione, con un’intervista nella quale riparla delle frizioni con Valentino Rossi, oltre a commentare la stagione 2022 appena trascorsa.

Parlando in Galizia in un evento di un suo sponsor Marc Marquez ha affrontato un argomento: i buoni rapporti che ci sono adesso tra i piloti, come per esempio Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo. Nel corso dell’intervento, Marquez ha esaltato la forza di Quartararo e quella della Ducati, sottolineando come la moto in rosso sia stata fondamentale nel successo di Bagnaia in pista.

Volendo leggere tra le righe, Marquez avrebbe sottinteso che il merito maggiore del successo di Bagnaia sia stata la moto e non il suo talento.

Intervistato da Paolo Ianieri per La Gazzetta dello Sport, Bagnaia ha risposto così:

“Ha detto che Quartararo ha perso contro la moto migliore? Vuol dire che ha iniziato a fare i suoi giochetti psicologici, e a me va bene così. Tanto è tutto l’anno che dicono che abbiamo vinto per la moto migliore, ma alla fine ha vinto uno, io”.

Bastianini punta in grande: “Voglio essere sempre davanti”

Enea Bastianini, dopo quattro vittorie nella stagione 2022 con il team Gresini, è pronto a dare l’assalto al titolo MotoGP 2023 ora che è approdato nella scuderia ufficiale Ducati. Avrà il campione del mondo Pecco Bagnaia come compagno di squadra, e sarà una lotta davvero dura ma che gioverà senza dubbio allo spettacolo della categoria.

Parlando a Sky Sport, Bastianini sembra puntare molto in alto in vista della prossima stagione:

“Il prossimo anno ho una grande opportunità correndo per il team ufficiale. Avrò un peso in più, ma devo cercare di trasformare questo peso in forza. Voglio essere sempre davanti, sempre competitivo e divertirmi. La voglia di vincere e di salire sul palco il prossimo anno c’è. I mezzi non mancano, la moto è in uno stato di forma incredibile.Per la prima volta mi sono ritrovato a parlare con tante persone nei test, avevo tanti ingegneri davanti. Ho cercato subito di far capire cosa mi serve per il futuro e penso che abbiamo preso la direzione giusta. Io, Pecco, Jorge e Johann siamo d’accordo su quello che abbiamo avvertito in sella. Le indicazioni per la nuova Ducati ci sono”.