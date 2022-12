15-12-2022 19:55

È ancora un periodo di celebrazioni per Pecco Bagnaia, Campione del Mondo MotoGP per la prima volta dopo la gara di Valencia. Bagnaia ha trionfato davanti all’ex Campione Fabio Quartararo, secondo dopo un campionato spettacolare nonostante una moto di molto inferiore.

Oggi celebrato a Bologna, Bagnaia ha parlato della prossima stagione ai microfoni dell’ANSA.

Bagnaia nelle celebrazioni: “Sono molto contento”

Mentre il principale rivale, ovvero Quartararo, continua ad essere invischiato nei problemi della Yamaha, Pecco Bagnaia si gode il priorio tour del successo.

Oggi celebrato a Bologna, il n° 63 parla delle sensazioni che prova ad essere campione e celebrato in tutta Italia:

“E’ stato un lungo viaggio che ha dato i suoi frutti. E’ stato molto bello. Sono molto contento, da italiano, di avere portato al primo posto la Ducati. E’ incredibile e festeggiare qui a Bologna ancora di più. Sono molto contento di questa serata“.

Sulla moto in vista del prossimo anno, Bagnaia lascia tuttavia la parola agli ingegneri, nonostante abbia contributo lui stesso con alcuni suggerimenti:

“Ci sono un po’ di buone sensazioni e sensazioni contrastanti, le sensazioni le abbiamo trasferite agli ingegneri: vediamo un po’ cosa troveremo a febbraio in Malesia ma sono positivo“.

Bagnaia su Bastianini: “Compagni di squadra? Si cerca di batterli”

Il prossimo anno, Bagnaia avrà come compagno di squadra Enea Bastianini, senza dubbio un rider molto più ambizioso di Jack Miller, che prenderà posto in KTM.

Bagnaia ha parlato all’ANSA del suo prossimo compagno in Ducati, non cedendo ovviamente sulle proprie voglie personali:

“È un compagno di squadra, si cerca sempre di batterli tutti. Il fatto che sia italiano è un qualcosa che può aiutare a dare più motivazione. Sarà molto importante lavorare bene”.

Sul numero 63: “C’è tempo per decidere”

Da tradizione, il Campione del Mondo porta sulla carena il numero 1, simbolo del migliore di tutti. In questo senso, Bagnaia non ha ancora sciolto le riserve. La decisione se portare il n°1 o mantenere il suo 63 è ancora in bilico:

“Vedremo, ancora non lo so. Ci vuole un po’ di tempo: non ho voglia di pensarci, ci penserò il prossimo anno”.