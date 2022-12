07-12-2022 21:30

La Ducati non smette di festeggiare i tanti titoli conquistati in questo strabiliante 2022, con una festa che sarà organizzata nella città di Bologna per celebrare il successo di Pecco Bagnaia in MotoGP e non solo.

Continuano inoltre le polemiche intorno alla casa di Borgo Panigale, che nel 2023 sarà protagonista nel Motomondiale con ben otto moto sulla griglia di partenza del campionato del mondo MotoGP.

Il 15 dicembre una festa a Bologna per Ducati: non solo pecco Bagnaia

In Piazza Maggiore, centro e vero cuore di Bologna, il 15 dicembre si terrà una festa in onore dei titoli Mondiali vinti dalla Ducati. In questa occasione speciale, non solamente il campione MotoGP Pecco Bagnaia, ma anche Alvaro Bautista, oltre ad artisti, cantati e comici ad arricchire il fitto programma di intrattenimento.

Tra i vari ospiti che saranno presenti, personaggio del mondo dello spettacolo come il comico Giacobazzi, emiliano-romagnolo DOC, oltre al doppiatore Luca Ward e a J-Ax, ex cantante degli Articolo 31 e ora solista ma che, con gli Articolo, ha appena annunciato la partecipazione al prossimo Festival di Sanremo.

Come ha sottolineato l’ad della Ducati Claudio Domenicali, riportato dall‘ANSA: “Ci piace questa idea di festeggiare i nostri campioni tutti insieme. Siamo estremamente orgogliosi di quello che abbiamo fatto, è un risultato in azienda ma anche di sistema”.

La MotoGP a dominio Ducati, le perplessità di Randy Mamola

L’ex rider americano, stella della classe 500 negli anni ’80, ha paura che questo tipo di tirannia tecnica possa far male allo spettacolo della MotoGP.

A Crash.net, il quattro volte Campione del mondo ha raccontato le proprie perplessità:

“Se non sei un fan della F1, non puoi nemmeno amare questa MotoGP. Anche nel Motomondiale si verifica quello che sentivamo in Formula 1 qualche anno fa: non si riesce a seguire la macchina di fronte. Ducati? In questo momento è la moto migliore, ha un grande vantaggio. Merito di Dall’Igna, l’Adrian Newey della MotoGP. Quindi penso che dovremmo congelare gli sviluppi in aree specifiche. Così gli altri avrebbero modo di recuperare. Soluzione? Non sono un tipo da regolamenti, ma credo che ci si debba inventare qualcosa, come le concessioni agli altri produttori”.

Alex Marquez apre alla possibilità di Marc in Ducati

Questa potrebbe essere una rivelazione incredibile riguardante l’otto volte iridato Marc Marquez, in ripresa dopo due anni terribili contraddistinti da continue assenze nel tentativo di riprendersi dall’infortunio all’omero di Jerez 2020.

Marquez in questo momento sembra molto deluso dagli aggiornamenti portati da Honda, una moto che, a questo punto, neanche un alieno come Marquez sembra in grado di guidare.

A parlare della delusione di Marc è il fratello Alex, che ha appena lasciato Honda per passare nel team Gresini, dunque Ducati. Alex parla di una conversazione avuta col fratello Marc di ritorno dagli ultimi test che si sono tenuti prima della pausa. Ecco le sue parole riportate da Corsedimoto.com:

“Eravamo in auto assieme e non ci siamo detti una parola. Marc era arrabbiato nero. Gli ho chiesto se avesse provato cose nuove, mi ha risposto di sì, ma che non funzionava niente, e basta. Passaggio in Ducati nel 2024? Se la moto non sarà quella per il Mondiale, allora sarà possibile”.