Bastianini: "Punterò sempre alla top 5 nel 2022"

Ai microfoni di Sky Sport, Bastianini dimostra di avere le idee chiare per la prossima stagione di MotoGP: “Punto a chiudere tra i primi 5 piloti in ogni gara, fare altri passi avanti e provare a conquistare anche una vittoria. Nei test di Jerez ho provato la moto nuova a Jerez, è molto piu facile, mi sono trovato estremamente bene”.

Bastianini è salito sul podio in due occasioni nel 2021: “Sono contento della mia stagione. All’inizio è stata complicata, la MotoGP è davvero un mondo a parte rispetto a Moto3 e Moto2, ma poi le ultime gare sono andate come speravo, come voto al Mondiale 2021 do un 7,5”.

