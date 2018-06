Il Bayern Monaco entra negli eSport col basket e non col calcio

Sono tantissime le società sportive tradizionali che decidono di investire nel nuovo mondo delle discipline elettroniche, sia in Italia che all’estero. Nessuna meraviglia quindi di fronte al fatto che anche il Bayern Monaco abbia deciso di tuffarsi a capofitto negli eSport. Quello che invece stupisce è che lo storico club tedesco sia entrato nel mondo del basket videogiocato e non in quello del calcio.

Proprio così, i Roten dell’FCB non saranno protagonisti di un team professionistico di FIFA o PES, bensì di uno di NBA 2K. Una scelta che si lega alla squadra di pallacanestro del club bavarese, fondata nel 1946 e appena giunta nella finale play-off per la conquista del titolo nazionale. È al Bayern Monaco del basket che sarà dunque associata la sezione eSport, fresca di accordo con quelli di 2K, editori della famosa serie di simulazione cestistica.

Il team si chiama “Bayern Ballers Gaming” e ha già ingaggiato otto tra i migliori talenti videoludici dei paesi di lingua tedesca. I ragazzi giocheranno da professionisti su Playstation 4, proponendosi di trasformare in un successo questa nuova impresa del Bayern Monaco. D’altronde il mondo degli eSport è sempre alla ricerca di nuove iniziative, volte a diffondere le discipline elettroniche in tutto il mondo. E dalla Germania – tra i paesi più all’avanguardia nel settore – arrivano sempre esperimenti interessanti.

Con NBA 2K il Bayern Monaco sonda il campo degli eSport

Rimarrà invece deluso chi sognava un professional team di FIFA, ma probabilmente è soltanto una questione di tempo. Il marchio Bayern München Basketball, d’altronde, non ha certo l’appeal del club calcistico, che oltrepassa i confini tedeschi ed è sicuramente tra le squadre di calcio più amate e seguite del mondo. Probabile quindi che quello dei bavaresi sia soltanto un piccolo test volto a sondare il campo in attesa di una prossima entrata in grande stile.

HF4 | 11-06-2018 07:04