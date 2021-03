Bayern Monaco-Lazio, le formazioni ufficiali

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI BAYERN MONACO-LAZIO:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Nübel; Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Gnabry; Lewandowski.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Muriqi, Correa.

Dopo il 4-1 dell’Olimpico, la Lazio prova l’impresa impossibile a Monaco di Baviera. Il Bayern Monaco campione in carica della Champions League ha un piede e mezzo ai quarti del torneo, ma i biancocelesti faranno il possibile per poter passare il turno.

Flick non può contare sull’influenzato Neuer, in porta c’è Nübel. La retroguardia è composta da Pavard, Boateng, Alaba e Hernandez con Kimmich e Goretzka in mediana. Come di consueto Lewandowski sarà il centravanti, supportato da Sanè, Müller e Gnabry. Panchina per Davies e il giovane Musiala.

Inzaghi propone Correa e Muriqi in attacco, Immobile parte invece dalla panchina in vista del campionato. Fares e Lazzari sono gli esterni di centrocampo, in mezzo Milinkovic-Savic, Escalante e Luis Alberto titolari. Davanti a Reina giocano Marusic, Acerbi e Radu.

OMNISPORT | 17-03-2021 20:06