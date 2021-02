Bayern: Musiala giocherà per la nazionale tedesca

Protagonista ieri sera all’Olimpico grazie al suo primo gol segnato in Champions League, Jamal Musiala è l’uomo del momento in casa Bayern Monaco: il classe 2003 è stato protagonista della larga vittoria contro la Lazio, ieri sera in Champions League, siglando il gol del momentaneo 2-0 al minuto 24.

Oggi, nel corso di un’intervista a ‘The Athletic’, Musiala ha parlato di un argomento cruciale della sua carriera: la nazionale per cui giocherà. Annunciando la sua scelta verso la Germania. “L’Inghilterra è casa per me. È difficile trovare le parole per ciò che l’Inghilterra significa per me perché ho così tanti ricordi legati a emozioni molto positive. Ho un cuore per la Germania e un cuore per l’Inghilterra. Entrambi i cuori continuerà a battere. Ho pensato molto a questa domanda (quale squadra internazionale rappresentare). Cosa è meglio per il mio futuro? Dove ho più possibilità di giocare? Alla fine, ho solo ascoltato la sensazione che per un lungo periodo di il tempo continuava a dirmi che la decisione giusta era giocare per la Germania, la terra in cui sono nato. Tuttavia, non è stata una decisione facile per me”.

Il trascorso del ragazzo a riguardo è parecchio complicato, visto che inizialmente aveva disputato due gare con l’Under 16 tedesca; poi è passato all’Inghilterra, giocando fino alla soglia dell’Under 21. Adesso il cambio di scelta, optando nuovamente per la Germania. La nazionale tedesca ha un nuovo talento al quale affidarsi.

OMNISPORT | 24-02-2021 12:31