Tutti i retroscena dell'esonero del tecnico bavarese, anche Joao Cancelo tra i suoi detrattori

27-03-2023 12:24

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Può essere esonerato l’allenatore di una squadra che ha raggiunto i quarti di Champions League brillantemente e che è in piena corsa per il titolo? Domanda retorica, è successo solo pochi giorni fa al Bayern Monaco dove Julian Nagelsmann è stato silurato e sostituito da Tuchel. Non bastano le ragioni che avesse appena perso contro il Bayer di Xabi Alonso in Bundesliga, dietro il divorzio c’è dell’altro e stanno spuntando fuori diversi retroscena.

Bayern, Neuer e Cancelo tra i nemici di Nagelsmann

Stanno infatti emergendo maggiori dettagli sulla vicenda. Già si sa che il rapporto con lo spogliatoio non era buono. C’erano discrepanze. Ora si sa con quali giocatori non ha avuto un buon rapporto il tecnico. Secondo la Bild, parte dello spogliatoio era ostile.

Manuel Neuer e Sven Ulreich non andavano più d’accordo con Nagelsmann dal giorno dell’allontamanento di Tapalović, l’allenatore dei portieri della squadra. Anche altri giocatori come Gnabry, Sané, Musiala, Cancelo e Mané non lo sopportavano più. Sorprende che il portoghese ex Juve e Inter, che aveva avuto dissapori con Guardiola e aveva lasciato il City, si fosse iniziato a lamentare dopo pochi giorni dal suo arrivo a Monaco.

Bayern, la fidanzata giornalista tra i motivi dell’esonero di Nagelsmann

Dalla Germania emerge anche un altro curioso retroscena. All’origine dei problemi tra il Bayern e il giovane tecnico (35 anni) ci sarebbe stata la relazione di quest’ultimo con la giornalista della Bild Lena Wurzenberger. Si era creato un clima di scarsa fiducia: alcuni giocatori non riuscivano più a dire quello che pensavano perché avevano paura che tutto finisse sul giornale.

Intanto la relazione tra Nagelsmann e Wurzenberger, nata nel luglio 2022, pare sia giunta al capolinea. Lei nei giorni scorsi ha rassegnato le proprie dimissioni alla Bild, che pure dalla redazione sportiva l’aveva spostata, per evitare conflitti d’interesse, alla cronaca locale.