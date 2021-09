Beffa Pjanic o bluff della Juventus? I tifosi si scatenano sui social

Il buongiorno si vede dal mattino. E anche il brutto giorno perché tale è per i tifosi della Juventus. Quando hanno letto come si è conclusa la telenovela Pjanic i fan della Vecchia Signora sono andati su tutte le furie. Il play, vanamente inseguito per tutta l’estate, è finito in prestito al Besiktas che gli paga solo 2.5 mln di stipendio, al resto provvede il Barcellona. Una beffa clamorosa che smaschera forse un bluff: possibile che la Vecchia Signora non avesse neanche 2,5 milioni da investire per un giocatore che sembrava indispensabile per Allegri.

Chirico velenoso nei confronti della Juve

Amaro il commento di Marcello Chirico, giornalista de Il Bianconero e volto noto di 7Gold, che su twitter sintetizza così: “La Juventus non è stata disposta a tirare fuori neanche quelli, lo avrebbe ripreso solo gratis. Forse”.

I tifosi increduli per il mancato arrivo di Pjanic

I tifosi della Juve si sfogano sui social: “E’ evidente che Arrivabene non ci sta capendo niente. Per me Pjanic non era da prendere ma se questa era l’intenzione della Juve, questi si sono fatti sfuggire per soli 2,5M quel giocatore che pensavano potesse sistemare il centrocampo. Sono dei polli” o anche: “Purtroppo abbiamo capito che questa nuova dirigenza è formata da degli incompetenti mostruosi che ci affosseranno” oppure: “Mi auguro una svolta da parte di qualcuno. L’errore è non aver preso un vero DG area sport ed un vero uomo mercato” e infine: “L’inizio della fine, spiace dirlo, è stato quando hanno allontanato Marotta che all’Inter, soprattutto quest’anno, ha fatto un capolavoro”

SPORTEVAI | 03-09-2021 08:53