Belen si toglie la fede e rivede Iannone: con De Martino è crisi

Belen non si può catalogare. E quanti hanno tentato di domare il cuore selvaggio che custodisce questa donna, esuberante ma tormentata, complicata ed appassionata, si sono ritrovati privi di certezze, disorientati. La Rodriguez si prende così, pacchetto completo, e lo ha compreso (e forse è l’unico dotato del talento necessario a capirlo e a osservarla dalla giusta distanza) anche suo marito, Stefano De Martino.

Belen, Stefano De Martino e Andrea Iannone: che cosa è successo

Suo marito, quello pronto a risposarla anche dopo una separazione da lui definita fallimentare ma che li ha tenuti lontani con intervalli di innamoramento eterodiretto molto intensi. Belen ha amato Andrea Iannone, pilota di MotoGp ed ex di Giulia De Lellis con cui non sono mancate schermaglie e autentici litigi via social. Eppure Iannone ha rivisto recentissimamente Belen che, stando alle indiscrezioni riportate anche da Chi, non porta più la fede.

La fede nuziale, quella del matrimonio con De Martino che è rientrato a Napoli per i suoi impegni professionali con la Rai alla guida di Made in Sud che lo ha catapultato in un ruolo importante, di primo piano. Che lo emancipa dal pregiudizio sciocco e superato del signor Rodriguez.

Belen-Iannone, l’incontro al ristorante

Secondo le fonti del settimanale Chi, in edicola il 27 maggio, la coppia ritrovata starebbe affrontando un periodo cupo. Un segno che quelle ombre che li avevano allontanati in passato forse non sono del tutto svanite. Anzi, Belen avrebbe rivisto l’ex Iannone, tornato a sua volta single, a Milano.

De Martino a Napoli, Belen a Milano

In un ristorante accompagnata dal fratello Jeremias, la showgirl avrebbe rivisto l’ex compagno che si trovava nello stesso locale con un suo amico. Nessun imbarazzo tra i due, che si sarebbero frequentati proprio perché amici di famiglia. Jeremias, infatti, aveva da sempre una passione per le moto e coltivato un’amicizia con il pilota abruzzese trapiantato a Lugano.

Avrebbero lasciato il ristorante in tempi diversi, i quattro protagonisti di questa vicenda. Ma come reagirà De Martino a questo incontro milanese?

VIRGILIO SPORT | 27-05-2020 01:51