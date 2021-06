Belgio, De Bruyne illumina in campo ma il volto non è ancora a posto

I piedi, come dimostrato in occasione del match contro la Danimarca, funzionano più che bene, il volto invece può e deve ancora migliorare.

Nonostante abbia illuminato il gioco nei minuti in campo dategli dal CT Martinez, Kevin De Bruyne non ha ancora recuperato pienamente dalle fratture al naso e all’orbitale sinistra provocate dallo scontro con Rudiger in finale di Champions League e questo impedimento, seppur parziale, lo sta condizionando.

“Non sento ancora niente sul lato sinistro del volto. Diciamo che mi sento come dopo una visita dal dentista” ha ammesso a Sporza De Bruyne.

“Si è lesionato un nervo e mi hanno detto che ci vorranno altri sei mesi per ritornare alla normalità. Non è una bella sensazione, ma la cosa più importante è che posso giocare. Sinceramente ho ancora un po’ di paura ad andare forte nei duelli di testa, ma è comprensibile” ha affermato il classe 1991 di Drongen.

