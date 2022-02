Benali: "A Pisa fame di vittorie"

02-02-2022 19:58

Il neo centrocampista del Pisa Ahamad Benali si è presentato in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi: “Sono sicuro che con questo gruppo possiamo fare grandi cose, sono molto felice di essere qui. Ho avuto sensazioni positive dallo spogliatoio, mi sento parte di loro e li ringrazio. Se questa squadra è sempre stata prima un motivo ci sarà”.

“Ho tanta voglia di lavorare e voglio mettermi a disposizione sin da subito. Appena ho ricevuto la chiamata non ci ho pensato due volte, ero pronto e non vedevo l’ora di venire considerando il girone d’andata da protagonisti. È una squadra giovane che ha tanta fame di arrivare, anche io ne ho e voglio dare il mio contributo. La differenza in Serie B è la continuità di risultati a mio parere. Penso di poter ricoprire tutti i ruoli del centrocampo anche a Pisa”.

