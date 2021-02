Benevento, Inzaghi: "Napoli fantastico, andrà in Champions League"

In vista del match contro il Napoli, Pippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa: “Il Benevento sta bene. Le ultime partite sono state fatte molto bene ma affrontiamo una partita difficilissima. Noi siamo pronti e non vediamo l’ora”.

Sulla squadra: “Non abbiamo Glik che per noi è molto importante ma abbiamo valide alternative. Ho l’imbarazzo della scelta in difesa tra Foulon, Caldirola e Tuia: sono tutti in forma, quindi sarà difficile per me mandarne uno in panchina. Decido sempre in base a come stanno i miei calciatori. Non mi preoccupo mai degli avversari. Foulon sta bene, così come Barba. Il dubbio è fra questi”.

Sul match contro il Napoli: “Battere una big è molto difficile, quasi impossibile. Noi ci proviamo. Ciò che mi interessa maggiormente è che la mia squadra giochi e che sia propositiva, pronta a sovvertire i pronostici. Cerchiamo di fare questo. Il Napoli ha giocatori fantastici. Penso che l’attacco azzurro sia uno dei migliori del campionato. Stiamo parlando di una squadra partita per vincere lo scudetto e che poche settimane fa ha battuto la Juve. Quando siamo al 100% possiamo sovvertire i pronostici, come tra l’altro già abbiamo dimostrato. Occorre sperare che il Napoli non sia al meglio della condizione”.

Inzaghi affronterà un vecchio amico: “Gattuso è un grande allenatore. Ha grande capacità e un ottimo ambiente alle spalle. Mi dispiace non salutarlo a dovere. Sono certo che il Napoli tornerà in Champions League perché adesso penserà solo al campionato e questo sarà un aspetto positivo”.

Sulla squalifica: “Con il mio staff sono in una botte di ferro, loro sono la mia forza e daranno un grande contributo ai calciatori. Certo, mi dispiace non essere in panchina in uno stadio dedicato al più grande di tutti i tempi ma spero di godermi un Benevento positivo dalla tribuna”.

OMNISPORT | 27-02-2021 17:33