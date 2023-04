Benevento, Stellone rassegna le dimissioni

Decisione maturato dopo il KO contro la SPAL

10-04-2023 15:46

Il tecnico Roberto Stellone, in diretta tv a Ottochannel, ha annunciato le sue irrevocabili dimissioni dopo la clamorosa e pericolosa sconfitta interna con la SPAL. A questo punto il presidente Oreste Vigorito potrebbe propendere per la soluzione interna affidando la panchina al tecnico della Primavera Gennaro Scarlato, senza dimenticare che sotto contratto c’è ancora Fabio Caserta. Il Benevento è in piena zona retrocessione all’ultimo posto con soli 29 punti.