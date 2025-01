Tottenham, malore di Bentancur nel match col Liverpool: paura per l’ex centrocampista della Juventus

Il giocatore uruguaiano ha accusato un malore nel corso del match di Carabao Cup contro il Liverpool: è rimasto a terra per nove minuti dopo aver perso i sensi ed è stato trasportato fuori in barella

Attimi di paura per Rodrigo Bentancur, il giocatore ha infatti accusato un malore nel corso del match di Carabao Cup tra il Tottenham e il Liverpool ed è stato trasportato fuori dal campo in barella.

L’infortunio di Bentancur

Il centrocampista uruguaiano Rodrigo Bentancur, appena tornato dopo una squalifica, è partito titolare nel match di Carabao Cup contro il Liverpool. Pochi minuti dopo l’inizio del match, il giocatore ha sbattuto la testa nel tentativo di provare a lanciarsi in tuffo su un calcio d’angolo battuto da Pedro Porro. La sua caduta però è apparsa subito un po’ gogna e innaturale ed è rimasto fermo sul terreno di gioco con la partita che è andata avanti. Solo dopo qualche momento compagni di squadra e avversari si sono resi conto che c’era qualcosa che non andava.

L’intervento dei medici

I compagni di squadra sono stat i primi ad avvicinarsi al giocatore a terra priva di conoscenza e a quel punto sono intervenuti anche i medici presenti sul campo. Il 27enne centrocampista del Tottenham è stato curato per circa 9 minuti sul terreno di gioco, gli è stato dato dell’ossigeno prma di essere portato via dal campo in barella tra gli applausi dei tifosi presenti allo stadio. In questo momento però le sue condizioni non destano preoccupazione, visto che al momento dell’uscita il giocatore è riuscito ad alzare il pollice per fare capire al pubblico di essere cosciente. Ma è evidente che serviranno dei test per capire cosa è successo in campo e quali sono le sue condizioni dopo quanto accaduto. Gli ultimi aggiornamenti rivelano che il giocatore ha ripreso conoscenza, parla e si sottoporrà ai primi esami in ospedale.

La lunga squalifica

L’incidente in campo arriva dopo un periodo particolarmente complicato per l’ex centrocampista della Juventus. Bentancur era appena tornato in campo (nel corso del Boxing Day) dopo aver scontato sette giornate di squalifica in campionato per dei commenti razzisti nei confronti del suo capitano e compagno di squadra Son Heung-min, per i quali si era successivamente scusato.