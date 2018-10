Beppe Marotta, è fatta: ecco cosa farà all'Inter

Beppe Marotta è pronto a ripartire dall'Inter: l'accordo è stato trovato e l'annuncio ufficiale è vicino. L'ormai ex amministratore delegato della Juventus giovedì uscirà ufficialmente dal board bianconero, e rimetterà anche l'incarico di direttore generale.

Quindi arriverà la firma con il club nerazzurro: Marotta sarà il braccio destro del futuro presidente del Biscione, Steven Zhang, figlio del capo di Suning: secondo quanto riporta Tuttosport, Zhang sarebbe rimasto favorevolmente impressionato dal primo incontro con il dirigente a Milano. Dopo il primo meeting, i rapporti tra i due si sono intensificati fino all'intesa raggiunta la scorsa settimana. Limati gli ultimi dettagli, si attende solo il via libera di Andrea Agnelli e la rescissione con la Vecchia Signora.

Marotta in nerazzurro affiancherà Ausilio con l'obiettivo di costruire una squadra in grado di rivaleggiare con la Juventus per lo scudetto: sarà operativo da gennaio. Per Marotta si tratta della nona esperienza dirigenziale in carriera dopo Varese, Monza, Como, Ravenna, Venezia, Atalanta, Sampdoria e Juventus.

L'ex patron dell'Inter Moratti aveva promosso il possibile approdo di Marotta: "Possibili arrivi in dirigenza roboanti? Lei parla di Marotta immagino. Io credo che se l’Inter si rafforza dal punto di vista dirigenziale fa sempre bene. Poi adesso dovrebbe esserci il cambio di presidenza, il che dà una spinta nuova. Non è mai sbagliato andare a prendere qualcuno che ha quella esperienza ed è una persona a tutto tondo nel calcio come Marotta", le sue parole a Radio Rai.

Queste le parole di Agnelli dopo che l'addio di Marotta è stato reso noto: "Rimane tutto inalterato, la Juventus continuerà a funzionare così come ha funzionato fino ad oggi, a cambiare saranno solo le persone. Giorgio Ricci assumerà la funzione di responsabile dei ricavi. Ci sarà un responsabile dell'area sport che sarà Fabio Paratici e ci sarà un responsabile dell'area servizi che sono la finanza le risorse umane e i servizi tecnologici che sarà Marco Re. Ci affideremo a persone che ormai hanno 45 anni di media, gente che è pronta e preparata ad assumersi responsabilità in prima persona grazie anche allo straordinario lavoro di questi ultimi 8 anni, assieme a Beppe Marotta e Aldo Mazzia".

SPORTAL.IT | 23-10-2018 12:55