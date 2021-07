Bergomi-Caressa all'ultima telecronaca? La voce che spaventa i fan

Il commosso e coinvolgente racconto dell’impresa dell‘Italia a Wembley, valsa la conquista del titolo europeo, potrebbe essere stata l’ultima telecronaca di una coppia d’oro della tv italiana, almeno in ambito sportivo. Si moltiplicano, infatti, le voci relative a una clamorosa separazione tra Beppe Bergomi e Fabio Caressa, le due voci “regine” di Sky. Ad alimentarle una serie di ‘indizi’, oltre a una significativa ammissione dello stesso “Zio”.

Caressa-Bergomi: le lacrime e il saluto in diretta

Molti telespettatori sono rimasti colpiti dal “saluto” tra i due alla fine dell’esperienza di Euro 2020. Caressa, che non è riuscito a trattenere le lacrime, in un video sul suo profilo Instagram nuovo di zecca (e che in meno di una settimana ha collezionato quasi 250mila followers) ha ricordato che sono trascorsi ormai vent’anni dalla loro prima telecronaca insieme e ha raccontato un aneddoto: “Quando siamo usciti dalla prima telecronaca di prova c’è stata un’eclissi di sole. E tu sai che gli antichi a queste cose ci credevano”. Poi un lungo abbraccio, commosso. Un addio, secondo molti.

Bergomi: “In ballo tanti cambiamenti”

Intervenendo ieri a Radio Sportiva, poi, Bergomi non ha smentito le indiscrezioni. Anzi. “Separarmi da Caressa? Ce lo siamo chiesti anche noi, avete visto che ci sono in ballo tanti cambiamenti. Ci siamo lasciati senza dirci nulla. Vedremo se Sky prenderà i diritti dei Mondiali 2022 e poi decideremo”. Insomma, il divorzio è possibile. Dopo Adani, Ambrosini, Cattaneo e altri, un altro big potrebbe salutare la pay tv satellitare. E la coppia dei grandi trionfi azzurri potrebbe davvero separarsi, dopo tante avventure insieme e tante emozioni regalate ai tifosi.

Bergomi-Caressa addio? Fan in subbuglio

Le parole di Bergomi, che sembrano anticipare la fine dell’avventura, hanno scatenato un putiferio sui social. “Caro Zio Sky non prenderà i diritti dei Mondiali, sono tutti della Rai che li trasmetterà in esclusiva assoluta, sono già stati presentati i palinsesti”, è la precisazione rassegnata di un follower. “Peccato. Si può dire quello che si vuole. Ma l’abbracciami ripetuto 3 volte di Beppe Bergomi dopo il rigore decisivo dell’Europeo è una delle scene più belle e sentite della TV”, sottolinea un altro utente. “A me il video dopo l’Europeo è sembrato un saluto e mi dispiace molto, perché saranno due cialtroni ma quei due sanno emozionare come pochi”, un altro commento. Ma non sono tutte rose e fiori. “Fine delle telecronache? Finalmente una buona notizia. Dopo un po’ il troppo stanca”, scrive un abbonato Sky su Twitter. “Io a un certo punto le partite ho dovuto vederle sulla Rai, non ne potevo più”, fa sapere un altro. E ancora: “Ora tutti fan di quei due, poi ricomincia il campionato e dopo due partite chiederete di licenziarli perché indignati dai loro commenti”.

SPORTEVAI | 14-07-2021 09:24