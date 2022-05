Berlusconi: "Il Monza non è in vendita"

27-05-2022 22:00

“La notizia della vendita del Monza per l’acquisto di una quota del Milan è destituita di fondamento. Il Monza non è in vendita. Adesso c’è bisogno della massima concentrazione per la finalissima di domenica sera”. Così ha scritto su Facebook Silvio Berlusconi , patron del club brianzolo che ieri ha battuto per 2-1 il Pisa al Brianteo nella finale d’andata dei playoff di Serie B e domenica, nella partita di ritorno all’ Arena Garibaldi , si giocherà la possibilità della sua prima, storica promozione in Serie A .