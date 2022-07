Bernardeschi saluta la Juve e Torino su Instagram: haters scatenati

17-07-2022 11:40

Torino è ormai il passato, Toronto il futuro. Federico Bernardeschi si appresta a vivere la sua nuova avventura in Canada e nella MLS da emigrante di lusso. Raggiungerà un altro campione d’Europa con la nazionale azzurra (era appena un anno fa), Lorenzo Insigne, e l’ex capitano del Genoa, Mimmo Criscito: tre, dunque, gli italiani in forza alla squadra della città più “italiana” del Canada.

Bernardeschi, il messaggio d’addio alla Juventus

Valigie pronte e biglietti già fatti, dunque. Ma prima di partire, Bernardeschi ha scritto uno struggente messaggio su Instagram per salutare la Juventus e la stessa città di Torino, una seconda casa per lui che è originario di Carrara. “Si è concluso un percorso di vita. Questa città, questi colori, hanno accompagnato il mio percorso di atleta, di uomo e di padre! Un viaggio durato cinque anni fatto di indimenticabili vittorie e dolorose sconfitte, che si conclude con la consapevolezza di scegliere il cambiamento come momento di evoluzione professionale e personale”.

Nel post del ‘Berna’ anche un accenno alle critiche

Nel messaggio anche un passaggio sulle critiche, frequenti e costanti, ricevute nel corso della sua parabola in bianconero: “Le critiche sono state uno stimolo, gli applausi un orgoglio! Lascio Torino, la mia casa. Lascio la Juventus, una famiglia. Con gratitudine e rispetto. Grazie a tutti voi!”. E sono in tanti a ricambiare commossi, come Mattia: “Grazie fede, nel bene e nel male hai sempre onorato la maglia”.

Tra i commenti, sfottò e battute per Bernardeschi

Ma tra tanti like, ringraziamenti e messaggi di incoraggiamento, ecco spuntare immancabili gli haters. Non sono poche le punzecchiature, le battutine e gli affondi tra i numerosissimi commenti all’addio del ‘Berna’. Quasi tutte monotematiche, a dire il vero. “Vai e insegna agli inuit canadesi come rischiare la giocata”. Oppure: “Grazie per aver rischiato tutte quelle giocate”. E ancora: “Grazie per le giocate”. Insieme a un po’ di amara ironia: “Un grande balzo per la tua carriera da professionista”.

