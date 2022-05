19-05-2022 21:54

Con il mancato accordo odierno, dopo cinque stagioni in bianconero e dopo l’addio di Paulo Dybala, il 30 giugno prossimo, le strade della Juventus e di Federico Bernardeschi si separeranno. Sui social, però, i tifosi chiedono a gran voce di lasciare andare altri due giocatori.

La parabola di Bernardeschi alla Juve

Una parabola, quella di Bernardeschi alla Juventus, che non è andata come ci si aspettava. Arrivato sotto la Mole a luglio 2017, per un investimento di oltre 40 milioni di euro, il classe ’94 nato a Carrara non è mai riuscito a ritagliarsi i suoi spazi e a esprimersi sui livelli apprezzati a Firenze con la maglia della Fiorentina. Appena 12, le reti messe a segno in 182 presenze e mai realmente decisivo, l’addio al bianconero è logica conseguenza e legato all’impossibilità di trovare un modo capace di avvicinare offerta e richieste.

Juve, i tifosi sperano in altri due addii

Sui social, tanti tifosi della Vecchia Signora salutano non senza rammarico, per quello sarebbe potuto essere e invece non è stato, il campione di Euro 2021. Non manca, però, chi si dimostra meno riconoscente con Bernardeschi e prende il mancato accordo come una notizia positiva. Molti, poi, sono quelli che colgono l’occasione per chiedere alla dirigenza di non rinnovare il contratto ad altri due giocatori spesso mira di critiche anche nel corso della stagione. Parliamo di Alex Sandro e Mattia De Sciglio, subito in tendenza su Twitter.

Juve, social spietati con Alex Sandro

Sull’esterno brasiliano, che ha un contratto in scadenza nel 2023, c’è chi scrive: “Posso proporne un altro? Alex Sandro”. Qualcuno esagera e commenta: “Adesso completiamo l’opera con Alex Sandro, Rabiot, Arthur, Rugani, De Sciglio. Grazie” e ancora: “Ma no perché Alex Sandro??? Io al posto di Alex Sandro farei salutare quell’altro, coso, come si chiama…. ah già, Alex Sandro!!”, “Alex Sandro via, deve andarsene”, “Siccome lo scrivono tutti se x caso nn l’avete capito il Berna nn rinnova. Ora aspettiamo Alex Sandro“.

De Sciglio nel mirino dei tifosi della Juve

Discorso estremamente simile per De Sciglio, vero e proprio pupillo di Massimiliano Allegri. Il terzino ex Milan che, a dire il vero, quest’anno ha avuto anche modo di esprimersi su buoni livelli, è in scadenza e la decisione sul possibile rinnovo è solo questione di tempo. I tifosi, però, anche in questo caso, dimostrano di avere le idee chiarissime: “Manca solo De Sciglio e ci abbracciamo” e poi: “Spero ci sorprendono anche con il non rinnovo del buon De Sciglio…”, “E ora aspettiamo la notizia: Niente rinnovo…Juve e De Sciglio si separano!”, “De Sciglio 2025 mi auguro sia uno scherzo“, “Se salta De Sciglio facciamo il colpaccio“, “Per l’apoteosi servirebbe il benservito anche a De Sciglio“.

