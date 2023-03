Bertolucci su un nuovo Sinner-Alcaraz: "Piacerebbe anche a me"

L'ex tennista e commentatore ha parlato di una possibile rivincita a Miami, ma l'altoatesino ha un tabellone difficile.

25-03-2023 22:44

Il Masters 1000 di Miami per Jannik Sinner è iniziato con una bella vittoria sul serbo Laslo Djere. 6-4 6-2 il punteggio in favore dell’altoatesino, che ora dovrà affrontare il bulgaro Grigor Dimitrov nel terzo turno dell’importante torneo a stelle e strisce. Un bell’ostacolo da superare e non sarebbe affatto l’unico per provare ad andare avanti, magari fino in fondo e tentare di fare meglio di Indian Wells.

In semifinale Sinner potrebbe vedersela ancora una volta con Carlos Alcaraz. Ma prima ci sarebbero altri ostacoli. L’ex tennista e commentatore Paolo Bertolucci ha infatti scritto così su Twitter: “Ho letto di una probabile rivincita tra Sinner e Alcaraz. Piacerebbe anche a me. Solo che prima il nostro dovrebbe superare Dimitrov, Rublev e Ruud“. Insomma, un percorso non certo facile per Jannik.