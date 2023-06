Bezzecchi: "Al Mugello gara frustrante"

Il pilota della VR46: "Sachsenring? Questo tracciato mi piace molto".

15-06-2023 20:18

In conferenza stampa Bezzecchi ha parlato così dell’ultimo GP corso: “Al Mugello è stata una gara frustrante. Mi aspettavo qualcosa di più, anche se sconfiggere Pecco sarebbe stato molto complicato per quanto era stato veloce nella Sprint. Pensavo però di poter stare vicino a Martin e Zarco per lottare nella top5, ma già dall’inizio della corsa ho avuto una pessima sensazione sull’anteriore e non sono neanche riuscito a capire bene il motivo”.

Sulle sue ambizioni al Sachsenring, Bezzecchi ha le idee chiare: “Questo tracciato mi piace molto, è piccolo per la MotoGP. In passato sono riuscito a salire sul podio in Moto3 e Moto2. Sarà bello tornare a girarci con la MotoGP, l’anno scorso non è andata troppo male. Sarà però complicato restare vicino ai più veloci come Bagnaia e Marquez, però ci proverò e farò il massimo per ottenere un risultato soddisfacente”.