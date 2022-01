Blessin: "Serve la mentalità giusta"

22-01-2022 21:43

Il neo tecnico del Genoa Alexander Blessin ha parlato così dopo il pareggio contro l’Udinese in casa: “Lo schema giusto c’è quando si vince. La struttura è sempre uguale, indipendentemente dallo schema che utilizziamo. Io voglio quella mentalità lì. Dobbiamo essere flessibili, l’importante è mettere i giocatori giusti in campo e continuare con quanto visto in campo oggi”.

“All’inizio delle partite si vede come la squadra gioca, 4-2-3-1 o 4-4-2, ma durante la partita varia spesso. La struttura e il modo di giocare devono essere questi”.

OMNISPORT