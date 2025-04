Bodø Glimt-Lazio a rischio rinvio per la bufera di neve in Norvegia. La Uefa ha deciso: si gioca (per ora)

L'andata di quarti di Europa League tra Bodø Glimt e Lazio caratterizzata dalle tempesta che ha investito la città. Concluso il vertice tra le parti: via libera alla partita

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Bodø Glimt-Lazio a rischio rinvio. La bufera di neve che ha investito la città norvegese a poche ore dall’inizio della partita valevole per l’andata dei quarti di Europa League potrebbe impedire alle due squadre di scendere in campo alle 18:45 con inevitabili ripercussioni anche sul derby di domenica. La Uefa ha fatto il punto con i due club: è arrivato il via libera alla partita (almeno per il momento).

Tempesta di neve in Norvegia: Bodø Glimt-Lazio a rischio

Ha nevicato tutta la notte a Bodø. Non certo una novità per la città norvegese che si trova oltre il circolo polare artico. Per quanto l’Aspmyra Stadion sia attrezzato a contrastare condizioni estreme, dal momento che è dotato di un sistema di riscaldamento interno, la tempesta di neve e i venti che stanno sferzando Bodø mettono a forte rischio l’andata dei quarti di Europa League tra i padroni di casa e la Lazio di Marco Baroni.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il match è in programma oggi, giovedì 10 aprile, con calcio d’avvio previsto 18:45. Al momento, però, si parla solo di rischio rinvio: nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa.

Vertice della Uefa con i club: comunicazione in arrivo?

Alle 10:30 è iniziato il vertice Uefa a cui partecipano i due club e ovviamente anche le autorità locali. Perché la partita può essere giocata solo se in condizioni di massima sicurezza. Come riferisce il Corriere dello Sport, la partita alle 8:30 del mattina non era considerata a rischio.

Ma la situazione è peggiorata: Bodø è completamente imbiancata e le strade impraticabili. E la temperatura sotto lo zero termico. Con ogni probabilità, prima di prendere una decisione definitiva, si aspetterà ancora l’evoluzione meteorologica. Dalle 14:00 in poi, infatti, l’emergenza neve dovrebbe rientrare. O meglio, non dovrebbe nevicare in maniera così forte come successo nella notte e fino alle prime ore del mattino.

Perché il rinvio metterebbe a rischio anche il derby

Se le condizioni meteo non dovesse invece migliorare, lo stop sarebbe inevitabile. Un bel problema per la Lazio, che domenica dovrà affrontare la Roma in un derby della Capitale ch’è anche uno scontro diretto per il quarto posto Champions.

Dunque, le due partite finirebbero per essere inevitabilmente collegate. La Uefa potrebbe decidere di far giocare domani Bodø Glimt-Lazio: se così fosse, slitterebbe anche la stracittadina.

Rischio rinvio, cosa dice il regolamento Uefa

Quando una partita viene rinviata? Lo spiega la Uefa nel regolamento. Al di là di tutte le misure che il club ospitante deve e può adottare (riscaldamenti e coperture per rendere il campo praticabile), sono poi gli addetti Uefa a valutarne l’idoneità con l’ispezione di rito del rettangolo verde prima di un eventi.

Se non ritenute sicure, l’organo che governa il calcio europeo può cambiare stadio, location, data o l’orario di inizio di una partita. Se una delle parti mette in dubbio la regolarità del match deve notificarlo alla Uefa, che poi valuterà se apportare cambiamenti oppure no. È il club di casa ad accollarsi i costi per ogni cambiamento di località e stadio.

Aggiornamento ore 12:00: La Uefa ha deciso, si gioca (per ora)

Il verdetto della Uefa, al termine del vertice con i due club, è arrivato: la partita si giocherà regolarmente. Ciò in base all’annunciato miglioramento delle condizioni meteo previsto dalle 14:00.

La situazione sarà comunque costantemente monitorata, perché se la neve continuasse a cadere in maniera copiosa, allora la Uefa potrebbe tornare sui suoi passi e optare per il rinvio. Nel pomeriggio gli spazzaneve provvederanno a liberare il terreno di gioco dell’Aspmyra Stadion.