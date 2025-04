Europa League, le partite di oggi: spicca Lione-Manchester United, dove vederle in tv

Riflettori puntati sulle gare d'andata dei quarti di Europa League: il programma completo, gli orari e dove seguirle in diretta tv e streaming

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Dopo le forti emozioni regalate dalla Champions, prosegue senza sosta l’entusiasmo delle coppe europee. Altri quattro grandi appuntamenti sono in programma oggi, giovedì 10 aprile: riflettori puntati sull’Europa League, con le sfide d’andata dei quarti di finale.

Rimane in corsa una sola squadra italiana in questa competizione: la Lazio di Baroni, pronta a giocarsi il tutto per tutto per conquistare un posto in semifinale. Per arrivarci, dovrà superare il Bodo/Glimt. Ma non ci saranno solo i biancocelesti a infiammare la serata europea. Scenderanno in campo anche il Manchester United, impegnato nella sfida contro il Lione, l’Athletic Bilbao che farà visita ai Rangers, e il Tottenham che ospiterà l’Eintracht Francoforte.

Europa League, quarti di finale: programma e orario

Bodo/Glimt-Lazio 10 aprile 18:45 Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, Now Lione-Manchester United 10 aprile 21:00 TV8, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 253, Now Rangers-Athletic Bilbao 10 aprile 21:00 Sky Sport 255 Tottenham-Francoforte 10 aprile 21:00 Sky Sport 254

Dove vedere in diretta tv e streaming

I quarti di finale di Europa League si potranno seguire in diretta tv su Sky Sport, sia il singolo evento sia la diretta gol, e in streaming su Sky Go e NOW. Inoltre, sarà possibile seguire anche un match in chiaro tra club stranieri su TV8 e la scelta è ricaduta su Lione-Manchester United.