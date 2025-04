Bogotà, paura per Fran Jones: la tennista che gioca senza due dita delle mani e tre dei piedi crolla in campo

La giocatrice inglese, nata con la sindrome EEC, portata via sulla sedia a rotelle nelle fasi finali del match contro l'argentina Julia Riera: le sue condizioni.

Paura a Bogotà per Fran Jones. La giocatrice inglese, 24 anni, nata con la sindrome EEC, una rarissima condizione genetica, è crollata in campo nelle fasi finali del match contro l’argentina Julia Riera, valevole per il primo turno del locale torneo WTA 250. Jones si è accasciata sulla terra rossa della capitale colombiana mentre era in corso il nono gioco del terzo e decisivo set e non è stata più in grado di riprendere il gioco. È stata portata via su una sedia a rotelle, tra l’ansia e gli applausi del pubblico.

Bogotà, il malore di Jones contro Riera: immagini choc

Jones, a cui molti medici avevano sconsigliato di giocare a tennis a livello professionistico proprio a causa della sua condizione, è attualmente alla posizione numero 129 del ranking WTA dopo aver toccato il picco del 123mo posto il mese scorso. Era intenta al servizio sul 15-30, a due punti dalla possibile sconfitta dopo una lunga battaglia, quando è crollata a terra non riuscendo a completare la battuta. Per qualche istante, come documentato da un video diffuso sui social, si è tenuta la testa con le mani, prima di essere raggiunta e curata dallo staff medico. Anche Riera le si è avvicinata per darle il suo aiuto.

Le condizioni di Fran Jones e la questione altura

La giocatrice britannica è stata poi sistemata su una sedia a rotelle e portata via per gli accertamenti del caso. Una nota diffusa dagli organizzatori del torneo colombiano non ha aggiornato più di tanto sulle sue condizioni: “A causa di un problema fisico, Francesca Jones si è ritirata dalla partita contro Julia Riera sul punteggio di 6-2 5-7 5-3 in favore dell’argentina. Auguriamo alla tennista britannica una pronta guarigione”. Prima di crollare (con tutta probabilità, è stata vittima di un collasso) Jones aveva manifestato delle difficoltà di natura respiratoria, provocate con tutta probabilità dall’altura della città sudamericana: 2.640 metri sul livello del mare.

Chi è Francesca Jones: esempio di coraggio e resilienza

Quella di Francesca Jones, per tutti Fran, è una eccezionale storia di coraggio e resilienza. “Giocare e diventare una tennista professionista mi ha reso mentalmente più forte”, ha sottolineato più volte la tennista britannica, numero 5 nella classifica WTA del suo paese e grande amica di Emma Raducanu, con cui ha giocato in doppio nella BJK Cup. E pazienza se, come sottolineato da Chris Goldsmith di TheTennisTalker, in carriera sia stata costretta al ritiro in ben 19 occasioni. Il suo rimane un esempio molto significativo di come, anche in presenza di gravi problemi di natura fisica, si possa arrivare ad altissimi livelli. Dopo essere caduta, Fran si è sempre rialzata: lo farà anche stavolta.