Pagelle di Bologna-Cagliari 2-1: Luvumbo è una scheggia. Zirkzee superbo. Fabbian la decide, Radunovic choc.

Top e flop della partita Bologna-Cagliari, valevole per la terza giornata di serie A: sardi in vantaggio con la rete del giovane angolano. Poi la rimonta dei padroni di casa con le reti di Zirkzee e Fabbian nel finale

02-09-2023 20:35

Bologna e Cagliari danno vita ad un match spettacolare con vittoria al fotofinish della squadra di Thiago Motta. I padroni di casa partono meglio ma sono gli ospiti ad andare in vantaggio con il gol più giovane di questo campionato: lo firma il 21enne angolano Luvumbo. Nella ripresa, poi, i felsinei ce la mettono tutta per riacciuffare un match che davvero non meriterebbero di perdere. La zampata allora la mette l’ottimo Zirkzee, sfruttando un assist di Kristensen. Non è finita qui: Orsato vede un fallo di mano di Di Pardo e il Var non interviene. Calcio di rigore per gli emiliani. Dal dischetto va Orsolini che sbaglia. Le due squadre ci provano fino all’ultimo. E la fortuna bacia il Bologna che sfrutta un clamoroso errore di Radunovic per consentire a Fabbian d’opportunismo di fare 2-1.

Bologna-Cagliari, la chiave della partita

Archiviati Var e temi arbitrali il Bologna è tornato in campo dopo la trasferta di Torino e stavolta davanti al proprio pubblico. La squadra di Thiago Motta parte subito bene, cercando di prendere in mano la partita e colpendo una traversa con Karlsson all’esordio dal primo minuto. Ma è il Cagliari in ripartenza a portarsi avanti con Luvumbo, abile a smarcarsi dal difensore e infilare in velocità Skorupski. I rossoblù, quelli ospiti, grazie al vantaggio ritrovano fiducia. In campo i sardi sono messi bene e mantengono un atteggiamento propositivo facendosi vedere davanti con Petagna.

Nella ripresa è il Cagliari a sorpresa a fare i primi cambi togliendo Petagna, per un problema fisico, e Nandez ed inserendo nella mischia Shomurodov e Di Pardo. Il Bologna, però, continua a dominare alla ricerca del gol del pareggio. Lo fa però sbagliando spesso e volentieri l’ultimo passaggio e vanificando così potenziali occasioni. Fino a quando Kristiansen non serve Zirkzee che senza pensarci due volte scarica un sinistro che va ad insaccarsi alle spalle di un incolpevole Radunovic. Al 75′ Orsato fischia calcio di rigore per i padroni di casa a causa di un fallo di mano di Di Pardo: dal dischetto va Orsolini, da poco subentrato, che centra in pieno la traversa. Nel finale topica folle di Radunovic: Fabbian non può far altro che insaccare regalando i primi tre punti a Motta. Ci sarebbe stato spazio anche per la terza rete, ancora con Zirkzee ma il fuorigioco toglie all’olandese la gioia della doppietta.

Rivivi le emozioni di Bologna-Cagliari

I top e flop del Bologna

Zirkzee 7 Sa giocare a calcio. Conosce tempi e movimenti. E’ il centravanti ideale per Thiago Motta e oggi riesce pure ad andare a bersaglio.

Sa giocare a calcio. Conosce tempi e movimenti. E’ il centravanti ideale per Thiago Motta e oggi riesce pure ad andare a bersaglio. Kristiansen 7 Cerca sempre di appoggiare l’azione offensiva e così facendo serve l’assist per il pari dei suoi e si procura il penalty.

Cerca sempre di appoggiare l’azione offensiva e così facendo serve l’assist per il pari dei suoi e si procura il penalty. Fabbian 7 Si traveste da Pippo Inzaghi per confermare il suo feeling con il gol. Che pesa come un macigno.

Si traveste da Pippo Inzaghi per confermare il suo feeling con il gol. Che pesa come un macigno. Beukema 5 Ha cominciato bene l’avventura italiana ma stavolta si perde Luvumbo.

Ha cominciato bene l’avventura italiana ma stavolta si perde Luvumbo. Orsolini 5 Tutti lo invocano in campo, lui entra e sbaglia il rigore. Capita.

Tutti lo invocano in campo, lui entra e sbaglia il rigore. Capita. Posch 5,5 Dura la vita contro Luvumbo. L’angolano lo manda in crisi. Nel finale Motta lo toglie.

I top e flop del Cagliari

Luvumbo 7 Ragazzo davvero interessante. Il gol è una sintesi delle sue capacità: doti tecniche per liberarsi dell’uomo e progressione per andare a rete.

Ragazzo davvero interessante. Il gol è una sintesi delle sue capacità: doti tecniche per liberarsi dell’uomo e progressione per andare a rete. Wieteska 6,5 Assist da difensore centrale e prestazione solida tra le tante difficoltà della partita.

Assist da difensore centrale e prestazione solida tra le tante difficoltà della partita. Nandez 6,5 Corsa e grinta per il mediano a tutto campo del Cagliari.

Corsa e grinta per il mediano a tutto campo del Cagliari. Radunovic 4 Commette una sciocchezza colossale che regala i tre punti agli emiliani.

Commette una sciocchezza colossale che regala i tre punti agli emiliani. Shomurodov 5,5 Entra in un momento della gara in cui serve spirito di sacrificio.

Entra in un momento della gara in cui serve spirito di sacrificio. Di Pardo 5 Sfortunato sul rigore. La palla gli sbatte sul braccio che tiene fermo mentre l’altro prova a ritrarlo. Viene comunque punito, anche se la traversa lo grazia.

Bologna-Cagliari: il tabellino del match

BOLOGNA: Skorupski L., Posch S (dall’83’ De Silvestri)., Beukema S., Lucumi J., Kristiansen V., Aebischer M. (dall’83’ El Azzouzi), Moro N. (dal 68′ Urbanski), Ndoye D. (dal 68′ Orsolini), Ferguson L., Karlsson J. (dall’87’ Fabbian), Zirkzee J.. A disposizione: Bonifazi K., Calafiori R., Corazza T., Gasperini T., Ravaglia F. Allenatore: Motta T..

CAGLIARI: Radunovic B., Zappa G. (dal 67′ Oristanio), Dossena A., Wieteska M., Augello T. (dal 71′ Azzi), Nandez N. (dal 46′ Di Pardo), Sulemana I., Makoumbou A., Jankto J. (dal 67′ Deiola), Luvumbo Z., Petagna (dal 46′ Shomurodov) A.. A disposizione: Aresti S., Goldaniga E., Obert A., Prati M., Scuffet S., Viola N. Allenatore: Ranieri C..

Reti: al 22′ Luvumbo Z. (Cagliari), al 60′ Zirkzee (Bologna).

Ammonizioni: al 40′ Ferguson L. (Bologna), al 70′ Sulemana (Cagliari).

