Bologna-Monza, moviola: dal rigore negato al gol subìto in pochi secondi, Ferrieri Caputi sotto accusa

La prova dell’arbitro Ferrieri Caputi al Dall’Ara in coppa Italia analizzata ai raggi X, il fischietto livornese ha ammonito solo un giocatore

Laureata sia in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all’Università di Pisa che in Sociologia all’Università di Firenze, Maria Sole Ferrieri Caputi, designata per Bologna-Monza, non è più una novità per la serie A, dove ha debuttato oltre un anno fa. Attualmente, oltre a svolgere il ruolo di ricercatrice universitaria, ha un impiego a Bergamo in un centro studi di diritto del lavoro. In questa stagione ha debuttato in A in Bologna-Udinese senza commettere errori ma è scivolata a San Siro per Inter-Venezia con una prova largamente insufficiente. Vediamo come se l’è cavata ieri al Dall’Ara.

I precedenti di Ferrieri Caputi con Bologna e Monza

Due precedenti del fischietto livornese con i brianzoli (una vittoria e una sconfitta), nessuno con gli emiliani

L’arbitro ha ammonito solo un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Cortese con Rutella IV uomo, Baroni al Var e Paterna all’Avar, l’arbitro ha ammonito solo un giocatore, Izzo.

Bologna-Monza, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Nel complesso il fischietto livornese è apparso impreciso nel giudizio di alcune azioni e nell’assegnare diversi calci d’angolo che non c’erano ma la polemica maggiore poco dopo la mezzora, quando si era ancora sull’1-0 per i padroni di casa. Al 35′ Orsolini viene lanciato in area da Castro e con uno scavetto col sinistro supera Pizzignacco in uscita per il gol del 2-0. Il Monza protesta per un possibile fallo da rigore di Valoti su Holm all’inizio dell’azione ma Ferrieri Caputi e il VAR non intervengono e la rete viene convalidata. Al 65′ ammonito Izzo per una sbracciata su Castro. Bologna-Monza finisce 4-0.