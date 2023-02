Bologna, Thiago Motta: "E' la vittoria più bella"

Il tecnico dei rossoblu: "Ora pensiamo alla prossima".

26-02-2023 16:18

Il tecnico del Bologna Thiago Motta a Dazn ha commentato la vittoria contro l’Inter: “La vittoria più bella? Sì, è l’ultima. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio per avere delle emozioni come quelle a fine partita. Ora pensiamo alla prossima”.

La squadra è in fiducia e in crescita: “E’ la sensazione che hanno i ragazzi in campo che si sentono in fiducia e nel momento di fare la giocata. E noi fuori a divertirci nel vedere i ragazzi che si capiscono bene e capiscono i momenti di farlo. I ragazzi si stanno impegnando e questo è frutto di tanto lavoro in campo ma anche in sala video. Dobbiamo continuare così”.