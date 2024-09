Bonucci annuncia la nuova avventura: Morata applaude, i tifosi di Juve e Fenerbahce scordano Motta e Mourinho

L'ex bianconero annuncia sui social le decisione di proseguire il percorso da allenatore e scatena i tifosi sui social: bianconeri e turchi non vedono l'ora di vederlo sulla panchina di Juve e Fener

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Dopo le prime lezioni dello scorso luglio, Leonardo Bonucci annuncia il ritorno tra i banchi di Coverciano per conseguire il patentino UEFA B da allenatore. Un annuncio affidato ai social e che scatena i commenti dei tifosi della Juventus e del Fenerbahçe, che applaudono rivelando con un sogno condiviso: avere Leo alla guida della propria squadra del cuore. E questo nonostante nei due club siano appena arrivati due allenatori che non sono proprio degli sprovveduti: Thiago Motta e José Mourinho sono avvisati.

Bonucci torna a scuola

Puntuale con la riapertura della scuola, Leonardo Bonucci annuncia il proprio ritorno tra banchi. Appesi gli scarpini al chiodo, l’ex centrale azzurro e della Juventus ha aggiornato i propri followers su Instagram annunciando l’inizio (o, meglio, il prosieguo) della sua nuova avventura. Leo riparte da Coverciano e dal corso UEFA B, primo passo per dare il via alla carriera da allenatore.

L’annuncio dell’ex Juventus

“In questi giorni ricominciano le scuole, e dopo tanti anni anche io sono tornato tra i banchi di una scuola, quella di Coverciano, per prepararmi alla sfide future. In bocca al lupo a tutti gli studenti per questo nuovo anno che sarà intenso, a volte bello ed altre volte meno, ma che permetterà a tutti Noi di crescere e migliorare!“. Con queste parole, Leonardo Bonucci rivela la decisione di proseguire il percorso che lo porterà a conseguire il tesserino da allenatore.

Il commento di Morata

L’ex Juventus ha, infatti, scelto di dare seguito al corso UEFA B iniziato lo scorso luglio. Quattro gli scatti condivisi sui social, tra appunti in aula, postazione per lo studio, compagni di viaggio in campo e foto ufficiale da apporre sul tesserino. Tantissimi i commenti, tra cui saltano agli occhi quelli degli ex compagni di squadra. Il nuovo centravanti del Milan, Alvaro Morata scrive: “Vamos mister!”. Applaudono anche Filip Kostic, trasferitosi proprio in questi giorni al Fenerbahçe e l’altro ex bianconero, Alex Sandro.

Motta e Mourinho snobbati dai tifosi di Juve e Fener

Sono veramente moltissimi poi i messaggi dei tifosi bianconeri. C’è chi scrive: “Leo voglio vederti vincere la Champions da allenatore della Juve” e ancora: “Ti aspettiamo sulla panchina dello Stadium!”, “Siiiiii….sono anni che dico che sarai allenatore e quello sarà il giorno più bello della mia vita”, “Un giorno tornerai a Torino per allenarci“.

Non manca chi ironizza e, citando le parole non certo lusinghiere di Wojciech Szczęsny scrive: “Speriamo in futuro i tuoi calciatori non mettano le cuffie”. Praticamente infiniti, anche i messaggi dei tifosi turchi, che inondano di cuori gialloblu il post e, chiedono in massa che Leo diventi: “Il prossimo allenatore del Fenerbahce“. Come detto, Motta e Mou sono avvisati…