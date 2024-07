Bonucci fa arrabbiare Juve, Roma e Milan col suo sfogo, bufera social sul difensore

Social in rivolta dopo le parole dell'ex difensore al podcast "Passa dal Bsmt": dopo le sue "verità" su Allegri e mercato è polemica sul web

Le scottanti verità di Bonucci al podcast “Passa dal Bsmt” di Gianluca Gazzoli hanno sollevato un polverone social. Leo ha vuotato il sacco parlando soprattutto di Juve, ma anche della breve parentesi al Milan e del mancato trasferimento alla Roma.

Juve, Milan, Roma, ma soprattutto Allegri: lo sfogo di Bonucci

L’epilogo della sua avventura alla Juve è una ferita ancora aperta per il difensore che ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo dopo l’ultima annata trascorsa per metà in Germania con l’Union Berlino e per l’altra in Turchia col Fenerbahce. Il bersaglio è Max Allegri: “Me ne sono dovuto andare quasi scappando perché qualcuno aveva deciso che doveva andare così, è stata la scelta di un singolo che non meritavo. Un gioco di potere”. Ha poi parlato del passaggio al Milan come una scelta di ripiego “perché non volevo essere un problema nello spogliatoio della Juve”. Infine, sul mancato trasferimento alla Roma a gennaio: “I tifosi giallorossi dicevano che uno juventino con la maglia della Roma non si può vedere: io sono e sarò sempre juventino”.

Bonucci fa scatenare il web: le reazioni dei tifosi della Juve

Le parole di Bonucci, che ha rimarcato più volte l’amore per la Juventus tanto da anteporla addirittura alla famiglia, ha inevitabilmente scatenato un dibattito social. In merito alle frecciatine rivolte all’indirizzo di Allegri, i tifosi si sono spaccati: “Uno dei calciatori più sopravvalutato in assoluto” scrive su X Gabriele. “Unica scelta giusta dell’Allegri 2.0” sostiene Francesco. Sulla stessa lunghezza d’onda ‘Magico Vento’: “Ha fatto bene!”. “Smettila bonucci. Ti fece fuori perché eri bollito da un paio di stagioni” rincara ‘IlGobboDiFuori’. “È colpa dell’allenatore, è colpa dei dirigenti, è colpa dei giochi di potere: tu ovviamente colpe non ne hai mai, giusto?” punge Domenico. “Piu Bonucci parla e più rivela quale sia stato indiscutibilmente il merito più importante dell’Allegri bis alla Juventus… a mai più Leo” chiosa Massimo.

Anche quelli della Roma sul piede di guerra contro Leo

Bonucci ha fatto infuriare un po’ tutti col suo intervento al podcast “Passa dal Bsmt”, anche i tifosi della Roma. “Dybala era juventino e non mi pare l’abbiamo schifato” sottolinea Lorenzo. “Non ti volevamo vedere con la maglia della Roma” spiega ‘Romanista Elitario’. “Che centra essere juventino? È te che non volevamo! Paulo dove giocava?” continua un altro sostenitore giallorosso. “Altri gobbi prima di te sono venuti a indossare la sacra maglia e sono stati amati. Il fatto è che tu, oltre ad essere gobbo dentro, sei odioso nel modo di giocare. Pensi di essere superiore ma se non avessi indossato quella maglia a strisce sai quanti cartellini rossi…” conclude Paolo.