Bonucci, il gesto di arroganza scatena il web: "Sei come Cr7"

Il suo ritorno in campo con la maglia della Nazionale dopo la gioia di Wembley era cominciato con la targa celebrativa della Uefa per aver superato quota 100 presenze con la casacca azzurra. Leonardo Bonucci non poteva sicuramente pensare in quel momento, ancor di più dopo il vantaggio di Chiesa, che la partita con la Bulgaria si sarebbe complicata. Ma a sollevare l’ira dei tifosi sui social è stato un episodio che è avvenuto nel finale di gara e che ha visto il centrale della Juventus protagonista in negativo.

Italia, Bonucci nella bufera per la punizione finale

L’episodio incriminato si è verificato nel finale di Italia-Bulgaria. All’85°, sul punteggio di 1-1, gli azzurri in assedio dell’area bulgara alla caccia del gol vittoria, si guadagnano una punizione dal limite con Emerson. E’ una ghiotta occasione per tornare in vantaggio. In campo non c’è più Insigne ma ci sono altri piedi buoni per sfruttare la battuta in porta. Eppure sulla palla si presenta Bonucci. Il tiro del difensore della Juve è da dimenticare, cerca la conclusione a giro sulla traversa, ma ne esce fuori un tiraccio che va per la tangente per perdersi completamente fuori dallo specchio della porta.

“Bonucci come Ronaldo”, il web non perdona

Pioggia di critiche per Bonucci sul web, a volte anche insulti come tipico per i leoni da tastiera. L’essersi arrogato il diritto di battere quella punizione, così importante, in un momento cruciale della partita, non è piaciuto ai tifosi azzurri, anche agli stessi juventini, e nessuno ha perso tempo per punzecchiarlo. “Bonucci che batte le punizioni non si può vedere” scrive qualcuno, “Bonucci deve avere imparato a tirare le punizioni da Cristiano Ronaldo“; “credo sia stata la punizione più brutta di tutti i tempi”.

C’è chi fa un altro ardito paragone: “Bonucci è il tipico giocatore che alla partitella di calcio a 5 con gli amici si sente il più forte e parte dalla sua area di rigore cercando di dribblare tutti. Categoria da me odiata”, ci sono i fatalisti “E niente. Ho visto Bonucci battere una punizione. Ci risentiamo nella stagione 22/23” e ancora “Comunque il mental coach che ha fatto credere a Bonucci di essere in grado di battere le punizioni è un fenomeno”.

C’è chi però difende Bonucci: “Tutti ad accanirsi per una punizione tirata male da Bonucci a 1 minuto dalla fine. Il punto e’ che se la tirava in tribuna Berardi, tutti zitti, lo fa il capitano…”

SPORTEVAI | 03-09-2021 09:30